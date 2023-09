Puan Hadiri IPU ke-143 di Madrid, Dubes Najib Beri Dukungan Penuh

Kehadiran delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol, mendapatkan dukungan penuh dari Duta Besar RI untuk Kerajaan Spanyol Muhammad Najib. Apalagi Indonesia akan menerima posisi ketua IPU sekaligus tuan rumah pada forum parlemen internasional tahun depan.

"Perhelatan IPU yang kali ini diadakan di Madrid sangat penting, karena para pesertanya adalah anggota parlemen seluruh dunia yang mewakili suara rakyatnya masing-masing. Karena itu, seluruh staf KBRI di Madrid kami kerahkan untuk memberikan dukungan agar wakil-wakil kita yang menghadiri sidang tersebut maksimal dalam menyuarakan aspirasi Indonesia," kata Dubes Najib dalam pesan singkatnya kepada Inilah.com, Sabtu (27/11/2021).

Dalam forum internasional itu, Puan akan menjadi pembicara di beberapa sesi, di antaranya di forum anggota parlemen perempuan bertajuk Strategies for Gender-Responsive Law Making: Its Benefits and Related Challenges dan sesi General Debate dengan tema Contemporary Challenges to Democracy: Overcoming Division and Building Community.

Selanjutnya, Puan juga akan berpidato pada closing session forum Sidang Umum IPU ke-143 Madrid sekaligus menyampaikan undangan kepada seluruh parlemen negara-negara anggota IPU untuk hadir dalam Sidang IPU ke-144 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada Maret 2022.

Kehadiran Puan juga sebagai langkah persiapan Indonesia menjadi ketua IPU sekaligus sebagai tuan rumah pada forum parlemen internasional tahun depan.

Menanggapi hal itu Dubes Najib menyebut bahwa sebagai Ketua DPR RI Puan memiliki posisi yang sangat penting dalam sidang IPU kali ini.

"Pertama karena beliau menjadi komandan dari pasukan Indonesia. Kedua, dalam sidang kali ini, Ibu Puan akan menerima serah-terima kepemimpinan Indonesia selama satu tahun kedepan. Dengan demikian sidang IPU berikutnya akan diadakan di Jakarta," ujarnya.

Di sela-sela forum parlemen internasional ini, Puan juga akan mengadakan beberapa pertemuan bilateral, di antaranya dengan Ketua Parlemen Spanyol, Presiden IPU, dan Sekretaris Jenderal UNWTO.