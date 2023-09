Puan Maharani Menangis di Tengah Demo BBM Naik, Tapi Cuma di Poster

Ketua DPP PDIP Puan Maharani terlihat menangis di tengah aksi massa yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta pada Selasa (6/9/2022).

Namun menangisnya Puan itu hanya terpampang di sebuah poster yang dibawa para pengunjukrasa. Dalam poster tersebut, tampak Puan Maharani yang mengenakan baju hitam sambil memegang beberapa lembar kertas dan tertera tulisan "TOLAK KENAIKAN BBM".

Usut punya usut, gambar Puan menangis merupakan foto lama saat sejumlah Politikus PDI Perjuangan menolak kenaikan harga BBM pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2008 silam.

Puan yang saat itu menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP menangis di Sidang Paripurna sebagai wujud protes kenaikan harga BBM.

Bahkan tak hanya Puan, mantan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri juga menitikkan air mata sesaat setelah Presiden SBY memutuskan menaikkan harga BBM. Saat itu, Megawati menangis di Rakernas PDI Perjuangan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Hal ini tentu menjadi hal yang kontras ketika dua figur itu kini tak lagi meneteskan air mata ketika pemerintah resmi menaikkan harga BBM sejak Sabtu (3/9/2022) lalu.

Terhitung, harga pertalite yang semula Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter. Sedangkan, solar melonjak menjadi Rp6.800 per liter yang sebelumnya seharga Rp5.150 per liter.