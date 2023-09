Puasa Gol 2 Bulan, Dusan Vlahovic Pensiun Dini dari Instagram

Striker Juventus asal Serbia, Dusan Vlahovic, baru-baru ini menghapus akun Instagram miliknya yang diikuti oleh dua juta pengikut. Langkah ini diduga diambil menyusul performa buruk yang sedang dijalani pemain berusia 23 tahun tersebut sejak bergabung dengan Si Nyonya Tua – julukan Juventus.

Vlahovic, yang sebelumnya tampil gemilang bersama Fiorentina, belum menunjukkan performa terbaiknya bersama Juventus. Pada musim ini, pemain asal Serbia tersebut baru mencetak 11 gol dalam 31 pertandingan di berbagai kompetisi. Terakhir kali ia mencetak gol di Serie A adalah pada 7 Februari, saat Juventus mengalahkan Salernitana 3-0. Sejak itu, Vlahovic belum mencetak gol lagi di Liga Italia selama lebih dari dua bulan.

Meski begitu, Vlahovic sempat mencetak gol di Liga Europa, pada leg kedua 16 besar melawan Freiburg. Namun, performa buruknya ini disebut-sebut menjadi alasan mengapa ia memutuskan menghapus akun Instagram miliknya.

Sebagai striker muda berbakat, Vlahovic masih memiliki potensi besar untuk menjadi pemain papan atas dunia. Ia saat ini memiliki kontrak dengan Juventus hingga tahun 2026. Namun, rumor transfer sudah mulai beredar, salah satunya adalah kemungkinan pertukaran antara Vlahovic dengan Christian Pulisic dari Chelsea. Beberapa klub lain yang dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Vlahovic adalah Arsenal dan Bayern Munchen.

Juventus merekrut Vlahovic dengan harga 81,6 juta euro, tetapi penurunan performanya bisa menyebabkan nilai jualnya ikut menurun.

