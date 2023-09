PUBG Mobile Resmi Dipertandingkan di Asian Games 2022

Game yang dikembangkan bersama oleh Lightspeed dan Quantum Studios dari Tencent Games serta KRAFTON, yakni PUBG Mobile, resmi dipertandingkan pada pesta olahraga Asia, Asian Games 2022, di Hangzhou, China bersama tujuh platform eSports lainnya.



"Suatu kehormatan bagi PUBG Mobile untuk diikutsertakan dalam Asian Games 2022. Kami sangat beruntung memiliki sejumlah pemain yang berbakat dari beberapa negara di kawasan ini dan kami tidak sabar melihat mereka bersaing, sebagai bagian dari kejuaraan bergengsi ini," kata Director of Global Esports Tencent Games, James Yang, dalam keterangan resminya, Minggu (7/11/2021).



"Para penggemar game ini dapat menantikan kompetisi menarik antar para pemain PUBG Mobile terbaik di kawasan ini, ketika mereka dirayakan bersama para atlet terbaik di Asia." dia menambahkan.



Sesuai dengan jadwal, Asian Games Hangzhou bakal bergulir 10 September hingga 25 September 2022 dan bagi PUBG Mobile ini adalah pengalaman pertama menjadi bagian dari cabang olahraga resmi.



Asian Games merupakan kejuaraan multievent empat tahun sekali dan menjadi ajang bagi para atlet terbaik Asia bersaing. Kejuaraan ini juga di bawah kendali Komite Olimpiade Internasional sebagai acara terbesar kedua setelah Olimpiade.



Asian Games adalah tempat yang pertama kali membuka jalan bagi representasi eSports bertanding, dimana pada 2018 eSports mulai dipertandingkan hanya sebatas eksibisi, dan di 2020 dan 2022, eSports adalah bagian dari program resmi dan ajang perebutan medali.



Pada Asian Games 2022 nanti, PUBG Mobile akan bergabung dengan tujuh game lain dalam program ini, yakni Arena of Valor Asian Games Version, DOTA 2, Dream Three Kingdoms 2, EA SPORTS FIFA, Hearthstone, League of Legends, dan Street Fighter V.



Sebagai salah satu program esports terbesar dan paling mudah diakses di dunia, sirkuit eSports PUBG Mobile telah mengalami pertumbuhan besar-besaran pada 2021 dengan 14 liga baru dan total hadiah sebesar US$15 juta untuk tahun ini, merupakan yang tertinggi dalam sejarah mobile eSports.



Dimasukkannya PUBG Mobile di Asian Games 2022 menunjukkan pertumbuhan PUBG Mobile yang berkelanjutan di seluruh dunia sebagai salah satu game mobile eSports paling populer, setelah baru-baru ini melampaui lebih dari 1 miliar unduhan di seluruh dunia.



"Saya senang PUBG Mobile terpilih sebagai cabang resmi bermedali di Asian Games Hangzhou 2022, yang akan menjadi kesempatan bagi para atlet dari seluruh Asia untuk berkumpul menjadi satu. Saya berharap para penggemar dan pemain dapat bersatu melalui versi baru di PUBG Mobile, yang kami kembangkan dengan IP PUBG khusus untuk Asian Games," kata Kepala Departemen Pemasaran Strategis PUBG Mobile di KRAFTON, Minu Lee.