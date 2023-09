PUBG Mobile Umumkan Kolaborasi dengan DJ Alan Walker

Salah satu event yang bertabur bintang terbesar PUBG Mobile tahun ini, Team Up Challenge 2021 2021 baru saja berakhir dan setelah turnamen yang mendebarkan. PUBG Mobile dengan bangga mengumumkan juara regional dari event tersebut, yaitu:

Timur Tengah / Afrika Utara – Tim juara yang dipimpin oleh Nasrat

Eropa – Tim juara yang dipimpin oleh FROZENNX

Asia Tenggara – Tim juara yang dipimpin oleh ZAN

Amerika Utara – Tim juara yang dipimpin oleh Wynnsanity

Amerika Selatan – Tim juara yang dipimpin oleh Lu Power



Pada upacara penghargaan khusus setelah final, total 30 penghargaan diberikan untuk menghormati prestasi luar biasa para peserta selama berkompetisi.



Lima penghargaan berbeda diberikan pada masing-masing dari enam wilayah yang berpartisipasi: Best In-Game Leader, Most Funny, Rising Star, Igniter Award (paling menginspirasi), dan Favourite Content Creator.



Dalam upacara penghargaan, Powerbang diakui atas kontribusinya pada acara tersebut dengan dianugerahi penghargaan sebagai MC Terbaik.



Pemenang penting lainnya yang diakui selama upacara tersebut termasuk Panda sebagai Favorite Content Creator untuk Amerika Utara, BTR Alice sebagai Favorite Content Creator untuk Asia Tenggara, dan Wynnsanity yang mendapat penghargaan sebagai Most Funny Content Creator untuk Amerika Utara.



Vincent Wang, Head of PUBG Mobile Publishing Tencent Games mengatakan, selamat untuk semua tim juara atas kemenangan epik mereka. Ini adalah salah satu turnamen yang paling penuh aksi, menegangkan dan sangat menakjubkan melihat semua tim menyuguhkan permainan terbaiknya.



“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta, namun, komunitas penggemar global kamilah yang menjadikan PUBG MOBILE seperti saat ini. Jadi, kepada jutaan penggemar yang menonton Team Up Challenge 2021 dan untuk semua penggemar kami di seluruh dunia, terima kasih – Kalian semua adalah para pemenang di mata kami,” kata Vincent Wang.



Selama babak final Team Up Challenge 2021, PUBG Mobile juga mengungkapkan beberapa kolaborasi baru menarik yang akan dinantikan oleh para penggemar dalam beberapa pekan mendatang, termasuk kembalinya artis dan DJ terkenal dunia, Alan Walker, ke dalam game.



Alan Walker sebelumnya berkolaborasi dengan PUBG MOBILE pada tahun 2019 untuk merilis single baru berjudul “On My Way” dan “Live Fast” ke dalam game serta merayakan ulang tahun pertama game bergenre Battle Royale ini. PUBG Mobile hari ini memberi bocoran bahwa kolaborasi baru akan datang ke game, detail lebih lanjut akan dirilis dalam waktu dekat.



Menyusul kesuksesan crossover Godzilla vs Kong, PUBG Mobile dengan senang hati mengungkapkan kolaborasi terbaru dengan JUJUTSU KAISEN. Serial anime dan manga terkenal di dunia ini akan segera meluncurkan konten kolaboratif baru di PUBG Mobile.





Terakhir, sebagai bagian dari sorotan arsitektur canggih yang dihadirkan ke dalam game melalui update versi 1.5, PUBG Mobile telah berkolaborasi dengan Zaha Hadid Architects untuk lebih meningkatkan desain inovatif di dalam game.



Berkolaborasi dengan mitra visioner, komunitas, dan pakar industri pada lebih dari 60 proyek dalam pengembangan, Zaha Hadid Architects memiliki tim yang sangat berbakat serta berdedikasi dengan hampir 500 profesional berpengalaman yang bekerja dengan semangat dan komitmen untuk menghormati warisan Zaha Hadid sekaligus memberikan proyek transformasional di enam benua.



PUBG Mobile sangat senang membawa desain mutakhir Zaha Hadid Architects ke update map yang akan datang untuk dapat dinikmati oleh para pemain.



Dalam upaya berkelanjutannya untuk menyediakan lingkungan permainan yang adil dan seimbang, sistem Ban Pan yang unik dan terintegrasi dari PUBG Mobile sekarang sudah diimplementasikan dan akan beroperasi untuk mendeteksi serta mengumpulkan contoh cheat terbaru dan plug-in ilegal untuk pemantauan dan perlindungan bagi para pemain secara sistematis dari chater dengan cara ban dan penghapusan season.



Gabungan dari pemantauan dan perlindungan berarti sistem Ban Pan mampu mengidentifikasi pemain yang curang dan menerapkan hukuman yang sesuai pada waktu yang tepat.



Dengan lebih dari 700.000 sukarelawan yang membentuk pasukan Zona Keamanan Anti-Cheat, PUBG Mobile dengan bangga mengumumkan bahwa title tambahan akan diberikan kepada investigator atau penyidik terbaik yang tanpa lelah melaporkan aktivitas yang tidak semestinya.



Semua pemain di Spawn Island akan menerima pemberitahuan ketika penyelidik elit tiba di pulau. Seiring dengan semakin banyak pemain yang mendaftar untuk menjadi penyidik anti-cheat, hadiah dan misi berikutnya akan ditambahkan untuk melanjutkan komitmen PUBG Mobile dalam menghadirkan medan pertempuran yang adil dan menyenangkan untuk semua.



PUBG Mobile Next Star Program juga sedang berlangsung. Dengan prize pool 100 juta USD, yang terbesar dalam sejarah pembuatan konten. Pembuat konten PUBG Mobile dapat memperoleh akses ke hadiah eksklusif, pelatihan, dan peluang untuk mendapatkan sorotan yang lebih luas.



Peserta juga akan mendapatkan akses awal ke update terbaru game dan punya kesempatan untuk mengadu keterampilannya dalam melawan pro player pada berbagai acara eSports resmi. Program ini telah diluncurkan di Asia dan nantinya juga akan meluas ke tingkat global pada kemudian hari.