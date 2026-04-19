Pukulan Ganda bagi Ekonomi RI: Rupiah Anjlok dan Ancaman Inflasi

Meja perundingan di Islamabad, Pakistan, itu akhirnya ditinggalkan begitu saja. Minggu, 12 April 2026, menjadi saksi bisu kegagalan diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran yang semula diharapkan mampu mendinginkan suhu di Timur Tengah. Namun, alih-alih kesepakatan damai, yang muncul justru titah keras dari Gedung Putih. Presiden Donald Trump memutuskan untuk memberlakukan blokade total di Selat Hormuz.

Gema dari kegagalan di Islamabad itu merambat cepat, melintasi ribuan mil samudera, hingga akhirnya mengetuk pintu rumah-rumah di pelosok Nusantara. Jakarta, yang secara geografis jauh dari hiruk-pikuk Teluk Persia, kini mulai merasakan "hawa panas" yang menyesakkan. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar berita luar negeri di layar televisi, melainkan sebuah ancaman eksistensial terhadap isi dompet rakyat.

Indonesia kini resmi berdiri di ambang skenario Double Blow—pukulan ganda yang mematikan. Di satu sisi, nilai tukar Rupiah tersungkur ke titik nadir terdalamnya sepanjang sejarah. Di sisi lain, hantu inflasi mulai bangkit, mengancam daya beli masyarakat yang baru saja mencoba pulih.

Rupiah Terkapar di Titik Nadir

Jumat, 17 April 2026, menjadi hari yang kelam bagi pasar keuangan dalam negeri. Menjelang akhir pekan, bukannya ketenangan yang didapat, para pelaku pasar justru disuguhi pemandangan merah di layar bursa. Berdasarkan data pasar spot, mata uang Garuda terpaksa menyerah kalah, ditutup pada level Rp17.189 per dolar AS.

Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah rekor penutupan terburuk sepanjang masa. Pelemahan sebesar 0,29 persen dalam sehari itu mencerminkan kepanikan yang nyata. Pada perdagangan intraday, Rupiah bahkan sempat menyentuh level psikologis yang mengerikan di angka Rp17.194 per dolar AS.

"Kelesuan Rupiah ini tidak terjadi di ruang hampa," ujar Ibrahim Assuaibi, seorang analis mata uang kawakan. Menurutnya, ketidakpastian global telah memaksa para pemilik modal melakukan flight to safety. Mereka menarik dana dari pasar negara berkembang (capital outflow) dan berebut mengamankan aset dalam bentuk dolar AS atau emas.

Namun, akar masalahnya jelas: eskalasi di Timur Tengah. "Blokade laut terhadap Iran yang diterapkan AS bertujuan menekan Teheran, tetapi dampaknya justru mengganggu pengiriman di Selat Hormuz. Titik ini adalah urat nadi perdagangan dunia," tambah Ibrahim.

Nasib nahas Rupiah juga menular ke tetangga regional. Baht Thailand, Won Korea Selatan, hingga Peso Filipina semuanya berselimut zona merah. Namun bagi Indonesia, pelemahan ini menjadi sinyal bahaya bagi biaya impor bahan baku industri dan beban utang luar negeri yang kian membengkak.

Bom Waktu di Jalur Energi

Mengapa Selat Hormuz begitu krusial bagi ibu rumah tangga di pasar tradisional Indonesia? Jawabannya ada pada angka 20 persen. Seperlima dari pasokan minyak dunia, produk petroleum, hingga gas alam cair (LNG) mengalir melalui celah sempit tersebut setiap harinya.

Ketika Donald Trump berseru, "Kita tidak bisa membiarkan sebuah negara memeras dunia," sambil menginstruksikan kapal perang AS untuk "mengeliminasi" setiap ancaman Iran, pasar minyak dunia langsung bereaksi dengan guncangan hebat. Harga minyak mentah sempat melambung melampaui 100 dolar AS per barel.

Bagi Indonesia yang menyandang status net oil importer (importir minyak bersih), lonjakan ini adalah racun bagi neraca perdagangan. Setiap dolar kenaikan harga minyak global berarti tambahan beban subsidi atau tekanan untuk menaikkan harga BBM di dalam negeri.

Asra Virgianita, Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), memperingatkan bahwa tindakan AS ini adalah bentuk diplomasi koersif yang berisiko tinggi. "Blokade Selat Hormuz sudah pasti berdampak besar, apalagi jika berlangsung lama. Ini akan memicu gejolak harga energi global dan inflasi. Indonesia akan merasakan imbasnya pada harga BBM dalam negeri," jelas Asra.

Efek Domino: Dari Minyak ke Meja Makan

Ancaman inflasi jangka pendek kini membayangi dua sektor vital: transportasi dan logistik. Logikanya sederhana namun menyakitkan. Ketika harga BBM naik atau biaya operasional kapal tanker melonjak karena harus memutar rute menjauhi konflik, maka biaya pengiriman barang pun akan meroket.

"Logikanya sederhana namun menyakitkan: ketika biaya menggerakkan barang naik, maka harga barang yang sampai ke meja makan kita pun ikut naik," ujar seorang analis ekonomi makro dengan nada getir.

Berdasarkan laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, dampak ini akan merambat lebih luas melalui mekanisme opportunity cost. Meskipun Indonesia juga mengekspor LNG, kenaikan harga global justru menciptakan tekanan domestik. Pasokan LNG berpotensi lebih diarahkan ke pasar ekspor yang lebih menguntungkan, meninggalkan industri dalam negeri dalam ketidakpastian harga gas.

Tak berhenti di sana, sektor pangan pun ikut terancam. Timur Tengah adalah pengekspor utama pupuk berbasis nitrogen. Harga pupuk urea granular di pasar global tercatat melonjak hingga 750 dolar AS per ton pada Maret 2026—naik 95 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan harga pupuk ini adalah "vonis" bagi petani, yang pada gilirannya akan mendorong kenaikan harga komoditas pangan di pasar-pasar tradisional.

Menakar Kekuatan "Bantalan" Ekonomi

Di tengah badai ini, pertanyaannya kemudian: seberapa kuat benteng pertahanan ekonomi kita?

Halim Alamsyah, Board of Experts Prasasti Center for Policy Studies yang juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, menilai situasi ini sangat krusial bagi momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya diam menonton.

"Dalam jangka pendek, pemerintah mungkin perlu menjaga stabilitas harga energi domestik melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan pasar yang hati-hati. Aktivitas trading energi harus dioptimalkan agar pemerintah memiliki fleksibilitas dalam meredam gejolak harga global," kata Halim saat ditemui di Jakarta.

Dia menekankan pentingnya respons berlapis. Selain intervensi moneter oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas Rupiah—yang kini ruang geraknya makin sempit karena cadangan devisa menurun ke level 151,9 miliar dolar AS—pemerintah harus memperkuat cadangan energi strategis.

Senada dengan Halim, Piter Abdullah selaku Policy and Program Director Prasasti menekankan perlunya transisi energi yang realistis. "Pendekatan bertahap itu penting agar kebijakan energi tidak hanya merespons tekanan jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi kita menghadapi geopolitik yang makin tidak menentu," tegas Piter.

Sektor Konsumsi di Zona Merah

Selama ini, konsumsi rumah tangga adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun, dengan Rupiah yang loyo, harga barang-barang impor—termasuk bahan baku pangan dan manufaktur—pasti terkerek naik (imported inflation).

Jika pendapatan masyarakat tetap stagnan sementara harga barang-barang terus meroket, daya beli akan anjlok. Masyarakat akan mulai mengerem belanja non-primer hanya untuk sekadar bertahan hidup menghadapi kenaikan harga beras dan minyak goreng.

LPEM FEB UI memberikan peringatan keras dalam laporannya: "Rumah tangga menghadapi tekanan daya beli, sementara dunia usaha menghadapi keuntungan yang lebih sempit." Artinya, kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang dipertaruhkan. Kita mungkin masih tumbuh secara angka, tetapi ditopang oleh faktor eksternal yang rapuh sementara perut rakyat semakin terhimpit.

Diplomasi Koersif dan Nasib Bangsa

Ketegangan di Selat Hormuz belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, telah menegaskan bahwa angkatan bersenjata mereka siap mengambil tindakan balasan atas blokade AS. Di sisi lain, Trump tetap bersikukuh dengan kebijakan "tekanan maksimumnya".

Dunia kini menahan napas, dan Indonesia adalah salah satu negara yang paling terdampak oleh udara yang kian menipis ini. Tanpa langkah mitigasi yang cepat, taktis, dan berani, gejolak di ribuan kilometer jauhnya itu akan benar-benar berubah menjadi krisis domestik yang nyata di halaman rumah kita sendiri.

Pemerintah dan Bank Indonesia kini tengah meniti tali tipis di atas jurang krisis. Keputusan yang diambil hari ini—apakah akan menambah subsidi BBM, menaikkan suku bunga, atau melakukan diplomasi energi yang lebih agresif—akan menentukan apakah Indonesia mampu keluar dari jepitan Double Blow ini, atau justru terjerembap lebih dalam.

Ekonomi kita sedang diuji. Dan seperti pepatah lama, "Gajah berkelahi dengan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah." Indonesia tidak boleh menjadi pelanduk yang hanya pasrah pada keadaan. Saatnya memperkuat benteng domestik sebelum ombak krisis dari Selat Hormuz benar-benar menghantam pantai kita dengan kekuatan penuh.

Krisis Selat Hormuz 2026 mengajarkan satu hal: ketahanan ekonomi bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi soal kemandirian energi dan pangan. Selama kita masih bergantung pada pasokan global yang rentan konflik, selama itu pula Rupiah kita akan selalu menjadi "sandera" bagi kebijakan para pemimpin dunia di belahan bumi lain. [Clara Anna/Ikhsan]