Pulang Liburan, 22 Biksu Tertangkap Bawa 110 Kilogram Ganja

Bea Cukai Sri Lanka menggagalkan penyelundupan 110 kg ganja dosis tinggi jenis 'kush' oleh 22 biksu yang baru pulang berlibur dari Thailand. (Foto: Unsplash)

Ukuran Font Kecil Besar

Skandal besar mengguncang institusi keagamaan di Sri Lanka. Sebanyak 22 biksu asal negara tersebut ditangkap petugas Bea Cukai di bandara internasional utama Sri Lanka pada Minggu (26/4/2026). Ironisnya, para pemuka agama ini kedapatan menyelundupkan narkotika jenis ganja dosis tinggi seberat 110 kilogram.

Para biksu tersebut baru saja mendarat setelah menikmati liburan selama empat hari di Thailand. Namun, kecurigaan petugas memuncak saat memeriksa koper-koper yang mereka bawa. Benar saja, di balik dinding palsu koper-koper tersebut, ditemukan narkotika jenis 'Kush' yang memiliki efek sangat kuat.

"Masing-masing membawa sekitar lima kilogram narkotika yang disembunyikan di dalam dinding palsu di dalam koper mereka," ungkap juru bicara Bea Cukai Sri Lanka sebagaimana dikutip dari AFP, Senin (27/4/2026).

Modus Dinding Palsu dan Sponsor Pengusaha

Penyelidikan awal mengungkap bahwa rombongan ini sebagian besar terdiri dari biksu mahasiswa muda yang berasal dari berbagai kuil di pelosok Sri Lanka. Mirisnya, perjalanan wisata ke Thailand tersebut kabarnya disponsori oleh seorang pengusaha misterius yang kini tengah dalam radar kepolisian.

Petugas Bea Cukai menyatakan bahwa temuan 110 kilogram Kush ini merupakan rekor penangkapan narkoba terbesar dalam satu kali penindakan di bandara internasional tersebut. Nilai pasar dari barang haram ini ditaksir mencapai angka yang fantastis.

Jalur Narkoba Bangkok-Kolombo

Kasus ini semakin mempertegas kekhawatiran otoritas setempat mengenai jalur penyelundupan narkoba dari Bangkok menuju Kolombo. Sebelumnya, pada Mei 2025, seorang wanita berkebangsaan Inggris juga diringkus di bandara yang sama dengan barang bukti 46 kilogram narkoba dalam perjalanannya dari Thailand.

Selama ini, Sri Lanka kerap menjadi sasaran penyelundupan heroin dan narkotika lainnya melalui jalur laut menggunakan perahu nelayan kecil. Namun, penggunaan rombongan biksu sebagai kurir udara dengan modus koper modifikasi menjadi pola baru yang sangat mengejutkan otoritas keamanan.

Ke-22 biksu tersebut kini telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan intensif. Aparat kini memfokuskan penyelidikan untuk memburu pengusaha yang mensponsori perjalanan mereka, yang diduga kuat sebagai otak di balik sindikat penyelundupan narkoba lintas negara ini.