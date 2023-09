Pulau Harapan jadi Tempat Relaksasi Sejenak Hilangkan Penat

Setelah satu minggu menjalani rutinitas pekerjaan, mungkin Anda butuh penyegaran. Entah berlibur atau hanya jalan-jalan sebentar untuk menghilangkan penat. Nah, bagi Anda yang ingin berlibur namun tidak jauh meninggalkan kota Jakarta, maka Pulau Harapan, Kepulauan Seribu bisa menjadi pilihan.

Meski berada di pesisir kota Jakarta, Kepulauan Seribu sudah tidak diragukan keindahannya. Sesuai namanya, banyak pulau-pulau yang masih asri dan menyegarkan. Alamnya yang masih terbilang alami dan udara yang segar bebas dari polusi juga suasananya yang nyaman.

Pulau Harapan adalah salah satu destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Sebagai pulau berpenduduk, pulau ini menawarkan banyak fasilitas bagi wisatawan yang berkunjung. Banyak pulau kecil yang mengelilingi sehingga wisatawan bisa menikmati banyak opsi liburan. Mulai memancing, snorkeling, watersports, dan banyak lagi.

Fasilitas Pulau Harapan

Jangan khawatir, pulau ini menyuguhkan banyak fasilitas yang bisa Anda nikmati seagai pengunjung. Melansir dari Pulau Seribu , terdapat pilihan akomodasi bervariasi, mulai dari homestay, cottage pinggir pantai, hingga rumah-rumah penduduk yang disewakan untuk wisatawan.

Tenang, Anda tetap bisa beristirahat dengan nyaman di atas kasur empuk, kamar tidur dengan AC atau kipas angin, kamar mandi private, bahkan teras yang menghadap laut. Anda hanya perlu menentukan budget untuk menginap di sini. Di Pulau Harapan ini juga tersedia provider sinyal yang cukup lengkap.

Selain itu, terdapat fasilitas lainnya seperti spot snorkeling paling menarik. Mengingat pulau ini dikelilingi pulau kecil lainnya, Anda bisa snorkeling dan diving di Pulau Macan Gundul, Pulau Putri, Pulau Genteng Kecil, dan Pulau Kayu Angin. Suasana alam bawah lautnya masih terjaga dan Anda akan menemukan berbagai jenis biota laut yang berbeda.

Sementara itu, Anda juga bisa mencoba olahraga air yang tidak kalah seru seperti banana boat dan sofa boat. Kegiatan watersport yang menantang adrenalin bisa Anda dapatkan di Pulau Perak saat jelajah di destinasi wisata ini

Rute Perjalanan

Sementara itu, bagi Anda yang ingin mengunjungi Pulau Harapan, Anda harus melewati pelabuhan terlebih dahulu. Pulau ini berada di utara Jakarta di Kabupaten Kepulauan Seribu. Pelabuhan yang bisa Anda lalui yaitu pelabuhan Kaliadem Muara Angke dan Kapal Speedboat Marina Ancol.

Lama perjalanannya, bisa memakan waktu tiga sampai empat jam tergantung gelombang laut, melalui pelabuhan Kaliadem Muara Angke. Di sana terdapat kapal feri kayu yang memuat 150-200 orang. Kapal feri ini terdiri dari dua lantai, bagian bawah dengan kursi layaknya bus dan bagian atas lesehan.

Bagi Anda yang senang backpacker, biaya yang perlu Anda keluarkan seharga Rp87.000 per orang untuk masuk pelabuhan dan belum termasuk paket wisata di Pulau Harapan tersebut. Namun, biasanya akan ada agen travelling khusus yang membuat daftar harga paket wisata liburan jika Anda berkunjung secara kelompok.

Paket wisata Pulau Harapan

Rasanya tak cukup jika menjelajahi destinasi wisata ini hanya dengan satu hari. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung lebih dari dua hari bisa memilih paket wisata yang ada.

Adapun paket wisata yang paling populer di wisata ini yaitu mulai dari paket wisata keluarga, paket honeymoon, paket meeting, paket snorkeling dan diving sampai paket family gathering.

Pulau Harapan di Kepulauan Seribu merupakan destinasi wisata yang ideal untuk keluarga, pasangan, organisasi, maupun perusahaan. Menurut situs resmi Pulau Seribu, terdapat paket wisata mulai dari 2 orang sampai 51 orang baik paket 2 hari 1 malam maupun paket 3 hari 2 malam.

Biaya paket wisatanya cukup bervariasi, mulai berkunjung via kapal Fery maupun speedboat. Untuk paket 2 hari 1 malam via kapal Fery paling murah seharga Rp865.000 dan via speedboat seharga Rp1.275.000. Sementara itu, untuk paket 3 hari 2 malam via kapal Fery seharga Rp1.225.000 untuk dua orang dan via speedboat seharga Rp1.725.000.

Sedangkan, untuk paket rombongan sebanyak 51 orang dikenakan biaya sebesar Rp335.000 via kapal Fery dan Rp835.000 via speedboat untuk paket 2 hari 1 malam. Lebih lanjut, untuk paket 3 hari 2 malam dikenakan biaya seharga Rp445.000 via kapal Fery dan Rp945.000 via speedboat.

Paket tersebut sudah termasuk biaya tiket boat pulang dan pergi, akomodasi, makan, barbeque, alat snorkeling, boat snorkeling private, dokumentasi underwater, service local guide, tour jelajah pulau. Jadi, jangan lupa siapkan waktu dan budget Anda untuk relaksasi sejenak di Pulau Harapan ya.