Puluhan Santriwati di Pati Mengaku Dicabuli

Ukuran Font Kecil Besar

Puluhan santriwati pondok pesantren (ponpes) di kawasan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual oleh pengasuh ponpes berinisial A.

Ini disampaikan oleh delapan korban yang melaporkan kasus ini ke Mapolresta Pati dengan didampingi kuasa hukumnya. Para korban seluruhnya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur.

"Sebetulnya dari keterangan saksi, korban lebih dari 30 sampai 50 santriwati di bawah umur," ujar Kuasa hukum korban, Ali Yusron, Senin (4/5/2026).

Pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 April 2026 oleh Polresta Pati, namun hingga saat ini belum ditahan. Karena itu kuasa hukum korban berharap polisi segera menahan pelaku.

Terkait hal ini, Kabag Ops Polresta Pati, AKP Dwi Atma Yofin Wirabrata mengaku pihaknya akan memanggil pelaku untuk dimintai keterangan. Namun belum ada kejelasan mengenai kapan pemanggilan tersangka A akan dilakukan.

Alasannya, polisi mengalami beberapa kendala untuk penyidikan kasus ini,

"Tentunya pada dasarnya perkara ini terus berlanjut. Ada beberapa kendala yang kami alami, tapi Alhamdulillah bisa teratasi. Intinya perkara terus berlanjut dan progres, dan pasti akan sampai tahap akhir," jelasnya.