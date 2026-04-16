Puluhan Tahun Pakai Kayu, Jusuf Hamka Danai Penuh Pembangunan Jembatan Beton di Jombang

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka mendanai penuh pembangunan jembatan beton dan akses jalan bagi warga Dusun Kedung Dendeng, Desa Jiporapah, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang pembongkaran struktur lamanya dimulai pada Kamis (16/4/2026).

Jembatan sepanjang 40 meter dan lebar 4 meter ini dibangun untuk menggantikan struktur kayu lama yang sudah puluhan tahun belum pernah diperbaiki. Pengerjaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Jiporapah sebagai tenaga pelaksana dengan melibatkan tenaga ahli.

Kepala Desa Jiporapah, Hadi Sucipto, menyatakan pembangunan ini sangat dinantikan untuk menunjang mobilitas warga, mengingat permukiman antardusun di wilayah tersebut sebagian besar dipisahkan oleh kawasan hutan.

"Khusus untuk pembangunan di Dusun Kedung Dendeng difokuskan terlebih dahulu pada pembongkaran jembatan lama dengan struktur kayu yang nantinya akan dibangun jembatan beton yang lebih memadai," ujar Hadi, Kamis (16/4/2026).

Hadi menambahkan, pemerintah desa terus berupaya memaksimalkan pembangunan infrastruktur desa dalam beberapa tahun terakhir dengan bersinergi bersama pemerintah daerah maupun donatur seperti pria yang akrab disapa Babah Alun tersebut.

"Selain memanfaatkan Dana Desa (DD), pihak pemdes juga sangat terbantu dengan adanya sumber dana dari Bantuan Keuangan (BK) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tegas Hadi.

Keberadaan jembatan beton dari donatur ini disambut syukur oleh warga Dusun Kedung Dendeng. Infrastruktur baru ini dinilai akan menjadi penghubung utama yang jauh lebih layak dan aman dibandingkan jembatan sebelumnya.

Sebagai informasi, Desa Jiporapah merupakan salah satu desa terpencil di Kecamatan Plandaan, Jombang, yang sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan kawasan hutan milik Perum Perhutani. Desa ini terdiri dari empat dusun, yakni Kedung Dendeng, Tambak, Brangkal, dan Jipurapah, yang pemerataan infrastrukturnya terus dikejar melalui musyawarah warga.