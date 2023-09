Puluhan Triliun, Potensi Pasar Esport Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa potensi industri game di Tanah Air sangat besar.



"Potensi industri game di Indonesia ternyata begitu besar dan mencapai angka dua miliar dolar (Rp 28,6 triliun, asumsi kurs Rp 14.300 per dolar AS)," tutur Luhut dalam Rakornas Parekraf Tahun 2021, Senin (27/9/2021).



Dia menilai, besarnya potensi tersebut perlu diberikan dukungan agar bisa memberikan kontribusi kepada negara. Termasuk untuk mendorong industri game lokal agar bisa lebih berkembang dan bersaing sehat."Nah ini dia perlu kita dorong agar industri ini memberi kontribusi lebih besar dan utamanya game lokal jika bisa tumbuh di negerinya sendiri," kata Luhut.



Untuk itu dia meminta agar para pelaku di industri game lokal bisa melahirkan berbagai inovasi, agar game lokal menjadi lebih diminati. "Saya berharap anak-anak Indonesia bisa berkarya untuk melahirkan inovasi-inovasi baru dalam permainan game ini," kata dia.



Luhut mengatakan pemerintah sudah memulai Gerakan Bangga Buatan Indonesia sejak tahun lalu. Ia mengatakan Gernas BBI telah melahirkan begitu banyak program kolaboratif untuk memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hingga Juli 2021, kata Luhut, jumlah UMKM artisan Indonesia yang telah masuk ke e-commerce mencapai lebih dari 15 juta unit.



Berdasarkan hasil riset perusahaan statistik asal Jerman, Statista, pendapatan industri game online Indonesia mencapai US$ 1,29 miliar pada 2020 dan akan menembus US$ 1,49 miliar pada 2021.



Sandiaga Salahuddin Uno selaku Pembina PBESI dengan bangga menyambut PUBG Mobile yang dipertandingkan pada Pra-PON jadi trending di sosial media.



"Pertandingan cabor PUBG Mobile pada tahap Pra-PON berhasil menjadi trending di berbagai platform sosial media, dengan penonton mencapai lebih dari 5 juta di YouTube dan Facebook, peak viewers mencapai 41,920 dan total engagement Facebook 50+ ribu. Sekali lagi membuktikan potensi industri game yang luar biasa dan semakin terakselerasi," tegasnya.



Mendapatkan animo yang tinggi dari masyarakat, PUBG MOBILE sebelumnya mencatat sebanyak 4916 tim yang terdiri dari kurang lebih 19664 atlet di 33 Provinsi seluruh Indonesia, mendaftarkan diri sebagai peserta Eksibisi Esport PON XX Papua.