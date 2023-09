Puncak \'Beku\' Karier Sadio Mane di Bayern Muenchen

Manajemen Bayern Muenchen menjatuhkan sanksi kepada penyerang mereka, Sadio Mane (31), akibat insiden pemukulan dengan rekannya, Leroy Sane (27). Mane dilarang berpartisipasi dalam satu pertandingan dan akan dijatuhi denda. Keputusan ini diambil pada Kamis (13/4/2023) WIB, dua hari setelah pertikaian kedua pemain tersebut.

“Sadio Mane, 31, tidak akan bergabung dengan skuad Bayern untuk laga kandang versus Hoffenheim. Alasannya adalah kesalahan yang Mane lakukan setelah pertandingan Liga Champions di kandang Manchester City. Sebagai tambahan, Mane mendapatkan denda,” tulis pernyataan resmi klub.

Pertikaian bermula saat kekalahan Bayern dari Manchester City 0-3 di Stadion Etihad, Rabu lalu. Mane dan Sane berselisih saat membangun serangan dan keributan itu memanas di ruang ganti. Menurut Sky Germany, mulut Sane berdarah akibat pukulan dari Mane. Para pemain lain segera melerai mereka.

Sebelum sanksi, Mane dan Sane sudah terlihat berlatih bersama skuad utama Bayern. Keduanya telah meminta maaf kepada satu sama lain dan rekan setim lainnya. Insiden ini mengejutkan mengingat Mane tidak pernah terlibat dalam pertikaian seperti ini sepanjang kariernya.

Frustasi

Koresponden The Athletic khusus sepak bola Jerman, Raphael Honigstein, mengatakan bahwa kasus ini menunjukkan frustrasi Mane akibat performa sejak bergabung dengan Bayern. Penyerang tim nasional Senegal ini jarang menjadi starter dan belum mencetak gol sejak Oktober lalu.

“Sangat aneh karena Mane adalah pria sederhana dan lemah lembut. Menurut saya, kasus ini memperlihatkan rasa frustasinya karena performa sejak datang ke Bayern. Dia seharusnya menjadi pemain kunci, tetapi pengaruhnya belum terlihat,” kata koresponden The Athletic khusus sepak bola Jerman, Raphael Honigstein.

Frustrasi Mane tercium sejak era pelatih Julian Nagelsmann, dengan adu argumen di ruang ganti karena hanya mendapat kesempatan tampil delapan menit dalam laga 16 besar versus Paris Saint-Germain.

Situasi ini menimbulkan ketidakpastian di Bayern Muenchen, dengan potensi keretakan lebih besar di ruang ganti pasca insiden tersebut. Padahal, Bayern memiliki misi besar untuk mengembalikan ketinggalan tiga gol dari City pada laga kedua perempat final Liga Champions tengah pekan depan.

