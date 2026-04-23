Punya Harta Rp20 Miliar, Dirjen Febrio Kacaribu yang Dicopot Menkeu Purbaya Hobi Koleksi Surat Berharga

Febrio Nathan Kacaribu memang bukan sosok yang asing di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang biasa disebut Lapangan Banteng.

Kariernya sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) nyaris 5 tahun sebelum dipercaya Sri Mulyani, saat menjabat Menteri Keuangan (Menkeu), sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, pada 23 Mei 2025.

Oh iya, Fabrio menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara (Tarnus), Magelang, sebelum melanjutkan studi di Universitas Indonesia (UI). Di kampus tersebut, dia mengambil jurusan akuntansi, namun kemudian beralih ke Ilmu Ekonomi. hingga meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 2002.

Pendidikan lanjutannya ditempuh di Australian National University dengan gelar Master di bidang International and Development Economics yang diselesaikan pada 2005, dan kemudian meraih gelar Ph.D di bidang ekonomi dari University of Kansas pada 2012. Febrio sempat menjadi dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Belum genap setahun menjabat Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mencopot pria kelahiran Sidikalang, Sumatera Utara (Sumut) pada 27 Februari 1978 itu. Beredar isu, pergantian ini merupakan bagian dari aksi bersih-bersih Purbaya di Kemenkeu.

Karena Purbaya sempat mengeluhkan sistem birokrasi di Kemenkeu yang masih jauh dari harapan. Cukup banyak instruksinya yang tak jalan, dan banyak laporan yang bersifat 'ABS' alias Asal Bos Senang.

Tapi itu perlu pembuktian lebih lanjut. Mungkin Purbaya-lah yang tahu apa alasan di balik pencopotan yang sebenarnya. Namun menarik untuk mengulik sisi lain. Seberapa besar kekayaan Febrio yang pernah menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di LPEM pada 2015.

Kolektor Surat Berharga

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) per 28 Februari 2026, harta Febrio menembus Rp20,53 miliar. Setelah dikurangi utang sebesar Rp50,6 juta, total asetnya mencapai Rp20,48 miliar. Masih gede.

Sebagai orang yang paham betul sektor keuangan, Febrio lebih memilih investasi berupa surat berharga ketimbang properti. Sehingga wajar jika koleksi surat bernilai wah, tembus Rp14,1 miliar.

Untuk properti, Febrio hanya punya beberapa yang tersebar di Jakarta dan Kabupaten Dairi, Sumut. Sebanyak dua bidang tanah di Jakarta Pusat dan Kabupaten Dairi, nilainya Rp1,29 miliar.

Untuk kendaraan pribadi, tak neko-neko yang tercatat. Hanya sebuah mobil yang bandeolnya ditaksir Rp423 juta. Sedangkan aset harta lainnya sebesar Rp3,4 miliar, simpanan kas Rp642 juta, dan harta bergerak lainnya sebesar Rp606 juta.