Punya Kedekatan dengan Netanyahu, Inilah Sosok Jared Kushner Menantu Kesayangan Sang Presiden AS

Sosok kontroversial Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump yang memiliki kedekatan khusus dengan PM Israel Benjamin Netanyahu. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Sosoknya tenang, nyaris tanpa ekspresi, dengan setelan jas yang selalu tampak licin. Namun, di balik citra 'menantu ideal' tersebut, Jared Kushner adalah mesin penggerak utama di balik layar dinasti politik Donald Trump. Kushner bukan sekadar keluarga; ia adalah arsitek bayangan yang kerap mengaburkan batas antara diplomasi negara dan transaksi bisnis properti.

​Dari ruang sidang kasus ayahnya yang memalukan hingga meja perundingan di Islamabad akhir pekan lalu, jejak Kushner selalu diwarnai oleh benturan kepentingan dan kedekatan personal yang dianggap terlalu 'intim' dengan penguasa asing.

​Imperium di Atas Puing Skandal

​Karier Jared Corey Kushner tidak dimulai dari nol, melainkan dari sebuah tragedi moral. Lahir pada 10 Januari 1981 di tengah kemewahan real estat New Jersey, Jared terpaksa mengambil alih kendali Kushner Companies pada 2005. Saat itu, ayahnya, Charles Kushner, dijebloskan ke penjara akibat kasus penggelapan pajak dan skandal jebakan seksual yang melibatkan kerabat sendiri.

​Bukannya menjauh dari gaya agresif sang ayah, Jared justru melakukan manuver berisiko tinggi. Ia membeli gedung di 666 Fifth Avenue dengan harga fantastis yang nyaris menenggelamkan perusahaannya dalam utang. Tak berhenti di situ, ia mencaplok New York Observer pada 2006, sebuah langkah yang dibaca banyak analis sebagai upaya membangun 'perisai media' untuk memoles citra keluarganya yang terlanjur cacat di mata publik.

​Ketika Netanyahu 'Menggusur' Jared ke Basement

​Netralitas Kushner dalam urusan Timur Tengah adalah mitos yang sulit dipertahankan. Hubungannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melampaui batas diplomasi formal. Ini adalah pertemanan keluarga yang berakar pada dukungan finansial Charles Kushner terhadap berbagai proyek di Israel.

​Ada satu detail yang terus menghantui kredibilitasnya sebagai penengah: Saat Jared masih remaja, Netanyahu sering menginap di rumah keluarga Kushner di New Jersey. Dalam satu kunjungan, Jared harus rela terusir dari kamarnya sendiri dan tidur di ruang bawah tanah (basement) demi memberikan tempat tidur untuk 'Paman Bibi'—panggilan akrab Netanyahu.

​Bagi pengamat internasional, hubungan 'satu atap' ini adalah noda besar. Bagaimana mungkin dunia mempercayai seorang mediator perdamaian yang kepentingan pribadinya sudah terkunci sejak ia memberikan kunci kamarnya kepada pemimpin salah satu pihak yang bertikai?

​Board of Peace: Rekayasa atau Solusi?

​Memasuki era kedua Trump, Jared kembali muncul dengan inisiatif Board of Peace (BoP). Meski dibungkus dengan narasi rekonstruksi Gaza melalui "20-Point Gaza Peace Plan", posisi Jared di Gaza Executive Board menuai kritik tajam.

​Para aktivis kemanusiaan melihat BoP bukan sebagai misi perdamaian, melainkan instrumen untuk melegitimasi kepentingan Israel dengan bedak 'bantuan ekonomi'. Alih-alih memperjuangkan kedaulatan Palestina, gaya Jared lebih mirip seorang pengembang real estat yang sedang melakukan pembersihan lahan (land clearing) untuk proyek masa depan. Ia dikecam karena dianggap mengesampingkan hak fundamental pengungsi demi kesepakatan pragmatis yang dingin.

​Terjungkal di Islamabad: Kegagalan Maraton 25 Jam

​Keahlian Jared sebagai negosiator kembali diuji pada akhir pekan lalu (11-12 April 2026). Diutus bersama Wapres JD Vance ke Islamabad, Pakistan, Kushner mencoba menjinakkan delegasi Iran guna mencegah perang total.

​Namun, diplomasi transaksional khas makelar New York tampaknya membentur tembok kokoh ideologi Teheran. Dalam perundingan maraton selama 25 jam—pertemuan langsung tingkat tertinggi AS-Iran dalam hampir lima dekade—Kushner gagal total. Delegasi Iran tetap bergeming meski Jared mencoba menavigasi isu nuklir dengan pendekatan ala kesepakatan bisnis properti.

​Perundingan berakhir buntu pada Minggu malam. Delegasi AS pulang dengan tangan hampa. Kegagalan di Islamabad ini menjadi pengingat keras bagi Washington: persoalan kedaulatan bangsa dan ideologi tidak bisa diselesaikan hanya dengan gaya negosiasi makelar properti, meski ia adalah menantu kesayangan sang Presiden.