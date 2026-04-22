Purbaya Bongkar Bobroknya Birokrasi Kemenkeu: Bilang Siap, tapi Tidak Dikerjakan

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) di Jakarta, Rabu (22/4/2026).(Foto: Inilah.com/Clara Anna).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rasa kecewa yang luar biasa. Baru tahu jika birokrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) banyak masalah bahkan layak disebut bobrok.

Dia pun mengaku cukup sulit untuk mengubah birokrasi di Kemenkeu menjadi lebih baik. Banyak perintah yang diberikan, tidak banyak yang dijalankan.

"Mengubah behavior tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak begitu kalau di birokrasi (Kemenkeu). Dikasih tahu A, di depan bilang siap pak. Tapi, tidak dikerjain sampai 3 bulan. Dikasih tahu lagi, tidak dikerjain lagi. Ketika digeser baru nangis-nangis," ujar Purbaya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengatakan dirinya berambisi untuk memperbaiki sektor perpajakan demi memperkuat keuangan negara. Namun, kenyataan di lapangan justru banyak terjadi kebocoran.

"Saya perbaiki tax collection, saya lindungi market saya dari barang-barang ilegal, sudah mulai jalan tapi masih bocor sana-sini. Atau orang di lapangan masih bocor. Tapi kita akan perbaiki terus," jelas dia.

Bendahara negara itu pun memberikan peringatan jika perintahnya tak dijalankan maka siap-siap untuk menerima sanksi. Sebaliknya, jika pegawai menunjukkan performa bagus maka dia tak segan memberikan insentif dan penghargaan.

"Jadi kita akan pastikan, message itu sampai ke seluruh birokrasi, kalau saya suruh, kerjain. Kalau enggak siap-siap saja angkat koper. Tapi kalau sebenarnya bagus, nanti kita kasih value, penghargaan, termasuk insentif," tambah dia.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengatakan selama ini Indonesia justru banyak mendapatkan proyek-proyek investasi. Namun banyak dari program itu justru belum siap dan mundur dari rencana.

"Kita punya banyak proyek, tapi belum siap. Feasibility-nya lemah, terus allocation juga tidak jelas. Akibatnya apa? Sering kali investor mundur. Nah ini yang mesti kita perbaiki. Kalau bikin proyek, harus jelas proyeknya sehingga clear risikonya seperti apa," pungkasnya.

Sebelumnya, Purbaya menegaskan komitmen untuk membersihkan lingkungan Kemenkeu dari praktik menyimpang, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

Bendahara negara ini, menyatakan tidak akan ragu mencopot pimpinan yang terbukti lalai mengawasi kinerja bawahannya hingga terjadi pelanggaran.

"Kalau sampai tersangka betul sampai level 1 di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas," kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/2/2026).