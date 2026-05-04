Purbaya Copot Dua Pejabat Kemenkeu Gara-gara tak Becus Kelola Restitusi Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mencopot dua pejabat di Direktorat Jenderal Pajak buntut ketidakakuratan laporan dalam pencairan restitusi atau pengembalian lebih pajak pada tahun 2025.

Purbaya mengatakan, telah menginvestigasi lima pejabat yang terlibat dalam restitusi tersebut. Dari kelima pejabat, dia memutuskan untuk memberhentikan dua pejabat.

"Saya serius banget dengan restitusi itu, karena keluarnya agak tidak terkendali. Sekarang, boleh ngomong gini, bebas saya menteri kan. Saya investigasi 5 orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini 2 akan saya copot," ujar Purbaya kepada wartawan, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Dia menegaskan, pencopotan tersebut merupakan peringatan keras bagi pegawai pajak agar memberikan laporan yang jelas dan akurat kepada pimpinan.

"Jadi message-nya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya gak main-main. ada 2 yang saya akan copot. Jor-jornya adalah tidak memberitahu perkembangan dengan akurat," kata dia.

Purbaya pun menceritakan bahwa Kementerian Keuangan sempat salah menghitung total restitusi imbas informasi yang tidak akurat dari pegawai. Hal itu diketahui saat rapat evaluasi dimana laporan restitusi kecil, namun saat pencairan justru melonjak.

"Jadi gini, tahun lalu saya salah menebak total resistusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan. Jadi itu yang kita akan perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi," tutur dia.

Disisi lain, Purbaya telah mengeluarkan aturan baru terkait restitusi pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 28 tahun 2026 yang berlaku mulai 1 Mei. Dalam aturan sebelumnya pengusaha kena pajak dapat meminta pengembalian lebih bayar pajak pertambahan nilai (PPN) hingga Rp 5 Miliar, namun dalam aturan baru dibatasi hanya Rp 1 miliar dalam satu tahun pajak.

"Ini ingin kendalikan saja supaya restitusinya keluarnya lebih rapi. Ini restitusi itu sedang diaudit investigasi dari 2016 sampai 2025 oleh BPKP. Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya. Net. Jadi saya bayar. Kan ada yang nggak benar hitungannya," jelasnya.

