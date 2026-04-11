Purbaya Girang Dapat Duit Rp11 Triliun dari Satgas PKH: Kita Makin Kaya!

Disaksikan Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin serahkan dana Rp11,4 triliun kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (10/4/2026). (Foto: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa uang sebesar Rp11,4 triliun yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kepada negara dapat membantu menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada kuartal I 2026 per 31 Maret 2026, APBN tercatat mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam konteks tersebut, Satgas PKH menyetorkan Rp11,4 triliun yang berasal dari denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI.

"Kita makin kaya itu dapat 11,3 triliun lagi. Ini kan pasti PNBP ya, bukan pajak ya kalau gitu ya. Kita lihat, bagian itu PNBP mestinya sih. Sebagian mungkin pajak tapi sebagian kecil. Tapi yang jelas, uang saya lebih banyak lagi dibanding sebelumnya," ujar Purbaya di Jakarta, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit APBN maupun mendukung kembali sejumlah program pemerintah yang sebelumnya mengalami pemotongan anggaran.

"Bisa. Atau kita bisa pakai untuk mungkin sebagian besar untuk program pembangunan yang kemarin kepotong mungkin," kata Purbaya.

"Termasuk untuk kejaksaan, termasuk sekolah, nanti sebagian juga untuk LPDP mungkin sebagian, tapi nggak banyak. Tapi ini kan belum selesai, masih ada banyak, masih akan ada lagi ke depan tuh belum selesai nih, jadi amanlah," tambahnya.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung telah menyerahkan hasil pengenaan denda administratif dan pemulihan kerugian akibat aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan sebesar Rp11,42 triliun yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Nilai tersebut merupakan hasil penindakan periode Januari–April 2026 yang berasal dari denda administratif, PNBP penanganan tindak pidana korupsi, setoran pajak, serta PNBP denda lingkungan hidup.

Adapun sepanjang Oktober 2025 hingga April 2026, Satgas PKH telah menyetorkan total Rp31,3 triliun kepada negara yang diperoleh dari penegakan administratif terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan.