Purbaya Mau Pasang Layer Cukai di Rokok Ilegal: Kalau Nggak Mau Kita Tutup!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan skema pengenaan lapisan (layer) cukai untuk rokok ilegal sebagai bagian dari upaya penertiban pasar. Rencana tersebut akan dibahas bersama DPR RI dalam waktu dekat.

"Sebentar lagi mau diskusi dengan DPR gimana bagusnya, tapi proposal udah selesai. Diharapkan nanti bisa diterima oleh DPR, baru kita jalankan nanti," ujar Purbaya di Jakarta, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Purbaya menegaskan, penambahan lapisan cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok ilegal bukan untuk melegalkan praktik tersebut dalam perekonomian. Kebijakan itu justru ditujukan agar pelaku usaha rokok ilegal beralih ke jalur resmi dan memenuhi kewajiban cukai.

"Bukan. Dia harus masuk ke legal dengan membayar cukai tertentu," kata dia.

Ia menargetkan kebijakan tersebut mulai berlaku pada Mei 2026, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dalam APBN.

Purbaya juga menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah tegas apabila pelaku rokok ilegal tidak beralih ke pasar resmi.

"Yang jelas kita sih pengennya Mei itu paling telat udah jalan supaya pendapatan ke kita masuk dan saya bisa betul-betul larang rokok-rokok yang ilegal, saya tutup betulan nanti karena mereka kita kasih kesempatan kan untuk main di pasar yang legal, kalau nggak mau kita tutup," tegas dia.