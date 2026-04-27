Purbaya Sebut Fondasi Ekonomi RI Kuat, Rupiah Lebih Tangguh dari Negara Tetangga

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa usai acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pergerakan rupiah saat ini bukan mencerminkan adanya pemburukan fundamental ekonomi nasional. Dia menyebut posisi rupiah relatif masih lebih kuat dibandingkan sejumlah negara di kawasan.

Adapun, pada penutupan perdagangan, Jumat (24/4/2026), rupiah tercatat menguat sebesar 0,52% ke level 17.205 per USD. Kemudian, pada perdagangan Senin (27/4/2026) pagi, rupiah parkir di level Rp17.210 per dolar AS.

“Saya sih ini bukan tanda pemburukan atau dipicu oleh memburuknya ekonomi domestik. Dibanding negara lain kita masih kuat. Bahkan dibanding Malaysia, Thailand, dan lain-lain masih kuat,” ujar Purbaya, Jakarta, dikutip Senin (27/4/2026).

Dia mengatakan, fondasi ekonomi Indonesia tetap terjaga dan bahkan diproyeksikan semakin kokoh ke depan. Pemerintah, kata dia, terus berupaya mempercepat perbaikan berbagai kendala struktural dalam perekonomian.

“Tapi yang jelas adalah fondasi ekonomi kita tidak berubah. Bahkan akan semakin cepat, karena kita akan semakin serius memperbaiki kendala-kendala di perekonomian,” jelasnya.

Purbaya menjelaskan, optimisme terhadap ketahanan rupiah juga didukung oleh target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026 mencapai 5,7%, sejalan dengan target tahunan sebesar 6%.

“Kita masih memiliki ruang untuk mendorong aktivitas ekonomi di sisa kuartal II, yakni April hingga Juni 2026,” tuturnya.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengandalkan berbagai instrumen, termasuk percepatan belanja negara guna menjaga momentum pertumbuhan.

Selain itu, kekuatan ekonomi Indonesia juga tercermin dari posisi eksternal yang solid, ditandai dengan surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut hingga awal 2026.

Di sisi domestik, daya tahan ekonomi turut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, inflasi yang terkendali, serta pengelolaan fiskal yang disiplin. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang rendah dan kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan juga menjadi faktor penopang stabilitas ekonomi nasional.