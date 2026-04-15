Purbaya Sebut IMF hingga Bank Dunia Kepincut dengan Strategi Fiskal Pemerintahan Prabowo

Pertemuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa dengan IMF, World Bank serta investor di Washington DC, Amerika Serikat (AS). (Foto: Inilah.com/Clara Anna).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melanjutkan rangkaian agenda internasional di Washington DC, Amerika Serikat (AS), setelah sebelumnya bertemu dengan sejumlah investor global di New York, termasuk BlackRock.

Purbaya menggelar sejumlah pertemuan, mulai dari yang bersifat bilateral hingga courtesy call dengan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva, pejabat tinggi World Bank, serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings.

Purbaya memaparkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di tengah ketidakpastian global.

“Kami bertemu dengan 18 investor besar, termasuk Goldman Sachs dan Fidelity Investments. Mereka ingin mendalami arah kebijakan pertumbuhan dan pengelolaan anggaran di Indonesia, serta menilai apakah strategi tersebut kredibel dan berkelanjutan,” ujar Purbaya, dikutip di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Purbaya menjelaskan, pemerintah Indonesia telah menyampaikan secara komprehensif berbagai kebijakan yang ditempuh, termasuk dampaknya terhadap anggaran negara dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, respons IMF, Bank Dunia, serta lembaga pemeringkat sangat positif, terutama terhadap kemampuan Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa membebani kebijakan fiskal.

“Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dan menggali lebih dalam terkait fundamental ekonomi dan kebijakan kita. Selama ini, mereka mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dengan anggaran yang tetap terkendali,” jelasnya.

Terkait minat investasi, Purbaya menyampaikan sejumlah investor global, khususnya dari AS, menunjukkan ketertarikan untuk masuk ke sektor keuangan, baik fixed income maupun equity.

“Ini sebagian besar merupakan investasi portofolio, bukan foreign direct investment (FDI). Namun, kami optimistis dalam waktu dekat aliran dana tersebut akan masuk dan turut mendorong penguatan pasar modal Indonesia,” kata dia.

Dalam pertemuan dengan IMF, Kristalina Georgieva menyoroti ketidakpastian global yang masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, antara lain dipicu oleh ketegangan geopolitik dan dinamika harga energi.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan bahwa Indonesia memiliki kondisi fiskal yang solid serta bantalan anggaran yang memadai.

“IMF tidak memiliki otoritas untuk mengurangi ketidakpastian global, namun menyediakan dukungan bagi negara yang membutuhkan. Indonesia tidak termasuk, karena kondisi fiskal kita kuat dengan bantalan anggaran sekitar Rp420 triliun,” tutur dia.

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan Indonesia telah melakukan penyesuaian kebijakan sejak akhir tahun lalu sehingga mampu menyerap berbagai tekanan eksternal, termasuk lonjakan harga minyak akibat konflik global.

“Kami mampu menyerap shock yang terjadi. IMF melihat kondisi ekonomi Indonesia secara positif, meskipun mereka tidak memberikan perlakuan khusus kepada negara tertentu,” ucapnya.

Dalam pertemuan dengan World Bank dan S&P Global Ratings, Purbaya juga memperoleh penilaian positif terhadap strategi fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Bank Dunia dan lembaga rating menyampaikan kepuasan atas strategi yang kami paparkan. Keraguan terhadap kemampuan Indonesia menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kini semakin berkurang,” tegasnya.

Ke depan, Bank Dunia juga menyatakan minat untuk memperdalam kerja sama dengan Indonesia, khususnya dalam mendukung pembangunan jangka panjang, pengentasan kemiskinan, serta pembiayaan proyek strategis di negara berkembang.

Adapun, beberapa investor global yang hadir dalam pertemuan di Washington DC yakni Fidelity, GSAM (Goldman Sachs Asset Management), Eaton Vance, dan MFS.