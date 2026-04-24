Purbaya soal Copot 2 Dirjen: Rotasi Biasa, tak Ada yang Istimewa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (24/4/2026). (Foto: Antara/Bayu Saputra/aa).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pergantian dua pejabat eselon I di Kementerian Keuangan merupakan bagian dari rotasi rutin.

Dua pejabat yang dimaksud adalah Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Direktur Jenderal Anggaran.

“Itu hanya proses biasa, berapa tahun diputar. Jadi, nggak ada yang istimewa dari itu,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Saat ditanya mengenai isu konflik internal, Purbaya mengakui adanya dinamika dalam organisasi, meski bukan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan.

“Iya dan tidak. Iya, ada sedikit (pengaruh konflik internal), tapi nggak itu saja. Ada yang lain-lain,” ujarnya.

Ia menjelaskan, belakangan beredar sejumlah informasi yang dinilai tidak tepat terkait kondisi Kementerian Keuangan. Di antaranya kabar mengenai kas negara yang disebut hanya mampu bertahan beberapa minggu hingga isu mengenai Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Selain itu, ia juga menyinggung adanya keraguan terhadap kemampuannya dalam berinteraksi dengan investor.

Purbaya menegaskan saat ini pihaknya tengah melakukan pembenahan internal untuk menjaga kredibilitas pemerintah, baik di mata publik maupun pelaku pasar.

“Kalau (masalahnya) perbedaan pendapat, nggak apa-apa. Perbedaan pendapat boleh di Kementerian Keuangan. Cuma ketika ada misinformasi seperti itu, itu kan meruntuhkan legacy pemerintah juga,” katanya.

Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan, Kementerian Keuangan telah menunjuk pelaksana harian. Ferry Ardianto ditunjuk sebagai Plh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, sementara Sudarto menjadi Plh Direktur Jenderal Anggaran.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan akan menyeleksi kandidat untuk posisi strategis eselon I. Nama-nama yang terpilih nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia menargetkan proses pelaporan tersebut dapat dimulai pada Mei 2026.