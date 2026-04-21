Purbaya: Tak Ada Instruksi Presiden Bayar Iuran BoP US$1 Miliar Pakai Duit APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat diwawancarai wartawan di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026) malam. (Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) menggunakan APBN.

"Sampai sekarang enggak ada komitmen bayar yang saya tahu dari Presiden. Presiden selalu bilang, 'Pak, kita belum ada komitmen bayar', dari awal," ujar Purbaya kepada wartawan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Purbaya menegaskan Indonesia hanya berkomitmen mengirim pasukan perdamaian. Ia juga menekankan tidak ingin uang negara digunakan untuk membayar iuran tersebut.

"Dia (Presiden) komit kirim pasukan, kita komit kirim pasukan, tapi enggak ada komitmen bayar. Apalagi uang negara dipakai untuk Israel. Jadi itu enggak ada," tegasnya.

Bendahara negara itu kembali menekankan dirinya tidak pernah diminta Presiden untuk menyiapkan anggaran pembayaran iuran BoP.

"Jadi saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP. Dan Presiden juga bilang, 'kita enggak pernah janji'. Kira-kira itu. Jadi posisi Presiden jelas. Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah berkomitmen membayar iuran sebesar US$1 miliar kepada BoP yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

"Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar. Tidak, tidak pernah," ujar Prabowo dalam sebuah wawancara, dikutip Minggu (22/3/2026).

Prabowo menyebut adanya pertemuan negara-negara founding donors BoP di Washington DC, AS, yang tidak dihadiri Indonesia.

"Ini dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu founding donors. Jadi mereka masing-masing menyumbang. Tapi Indonesia tidak ada di sana. Karena saya juga tidak berkomitmen soal uang sama sekali," ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo menyatakan Indonesia siap berkontribusi melalui pengiriman pasukan perdamaian sesuai kebutuhan. "Kita mengatakan, kita siap untuk pasukan perdamaian, berapa yang diminta," katanya.

Dia menyampaikan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari Board of Peace hanya untuk memberikan kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza. “Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ucap Prabowo.