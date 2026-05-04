Purbaya Tampil Bugar depan Wartawan, Bantah Kabar Sakit dan Isu Pemecatan

Pamer kondisi bugar di depan awak media, Senin (4/5/2026), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menepis kabar hoaks yang menyebut dirinya jatuh sakit dan akan dipecat. (Foto: Inilah.com/Clara Anna)

Ukuran Font Kecil Besar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara menanggapi isu miring yang menyebut kondisi kesehatannya menurun drastis hingga dilarikan ke rumah sakit. Kabar yang sempat beredar liar di jagat media sosial tersebut ditepis langsung oleh sang bendahara negara.

Purbaya menegaskan bahwa keberadaannya di rumah sakit baru-baru ini bukan untuk menjalani perawatan intensif, melainkan hanya sekadar pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check-up.

"Iya tapi keluar lagi. Ya kan, biasa lah," ujar Purbaya dengan nada santai saat ditemui wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Tepis Rumus Hoaks dan Isu Pemecatan

Tidak hanya soal kesehatan, ia juga mengklarifikasi berbagai spekulasi liar yang membumbui kabar burung tersebut. Ia menyayangkan adanya narasi yang menyebut dirinya sudah tidak mampu beraktivitas hingga isu pencopotan jabatan dari kursi Menteri Keuangan.

"Banyak gosip ya? Katanya sudah tidak bisa bangkit dari tempat tidur, mau dipecat," kata Purbaya sembari tertawa lepas menanggapi kabar hoaks tersebut.

Ia memastikan bahwa informasi mengenai dirinya yang terbaring lemah sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, dinamika isu di media sosial sering kali berkembang tanpa verifikasi yang jelas.

Pamer Goyang Pinggang dan Kondisi Gula Darah

Untuk membuktikan kondisinya yang tetap prima, Purbaya melakukan aksi spontan di hadapan awak media. Ia memperlihatkan kelincahan tubuhnya dengan menggoyangkan pinggang, menunjukkan bahwa ia dalam keadaan sehat walafiat.

Ia juga membagikan hasil pemeriksaan medisnya secara terbuka. Purbaya menyebutkan bahwa indikator kesehatan utamanya, yakni kadar gula darah, saat ini sudah kembali berada dalam batas aman.

"Sekarang aman. Level gula darah 118 sudah normal lagi. Sudah, saya pikir semuanya sudah lumayan, kan. Pinggang sudah normal," ucapnya sambil kembali menggoyangkan pinggang yang disambut tawa para wartawan.

Purbaya memastikan bahwa dirinya siap kembali fokus menjalankan tugas negara mengawal keuangan nasional tanpa gangguan kesehatan yang berarti.