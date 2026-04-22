Purbaya Temui Menkeu China: Restrukturisasi Utang Proyek Kereta Whoosh Langsung Beres

Ini kabar baik terkait penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang sekarang bernama Kereta Whoosh, senilai US$7,27 miliar atau setara Rp112 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) alias Whoosh telah rampung.

Dia mengatakan telah bertemu Menteri Keuangan China, Lan Fo’an, di sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF–World Bank Group Spring Meeting) di Washington, DC, Amerika Serikat (AS), beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat terkait skema restrukturisasi untuk penyelesaian utang proyek Kereta Whoosh yang dicanangkan pada era Jokowi.

"Sudah, sudah kelar tinggal diumumkan. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China, disitu kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China kan, saya bilang ke Menteri Keuangan China Sudah diputuskan tinggal diumumkan. Jadi pihak China gak usah khawatir. Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Itu kan kredibilitas kita yang kita jaga Di dunia internasional," ujar Purbaya kepada wartawan di Ayana MidPlaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengatakan ada kemungkinan pemerintah China datang ke Indonesia saat pengumuman tersebut. Meskipun begitu, keputusan tersebut berada di tangan pemerintah.

"Bisa ya bisa enggak juga. Kan kita yang nentuin, mereka tinggal menikmati. Sama-sama lah dia juga investasi disini kan, Ketika ada loss perusahaan Cina juga loss kan Kita berapa persen dia udah pesan bayarnya gitu kan. Jadi sama-sama agak menderita lah," kata dia.

Purbaya enggan merinci bagaimana skema yang disiapkan untuk restrukturisasi tersebut. Dia menyebut pengumuman itu akan disampaikan oleh Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Nanti setelah diumumkan, setelah diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya gak berhak ngomongin sekarang ya," tutur dia.

Saat ditanya apakah PT KCIC akan diambil Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purbaya hanya menjawab: tunggu pengumumannya. "Nanti tanya Pak AHY begitu diumumkan nanti. Tapi yang jelas sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan dan saya gak berhak ngomongin," jelasnya.