Purnawirawan Jenderal Ikut Beri Masukan Soal Izin Lintas Udara AS

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat silaturahmi bersama Purnawirawan TNI di Gedung Kemhan, Jakarta, Jumat (24/4/2026). (Foto: Antara)

Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan pertemuan Menhan RI, Sjafrie Sjamsoeddin dengan para purnawirawan jenderal TNI ikut membahas kerja sama dengan Amerika Serikat (AS)

Salah satu pembahasannya yang turut disinggung tak lain ialah soal permintaan AS untuk memberikan izin terbang menyeluruh atau blanket overflight clearance untuk pesawat militernya.

Dalam pertemuan dengan dengan Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth, Menhan Sjafrie menyepakati dokumen menyangkut overflight clearance yang belum bersifat mengikat bagi kedua belah pihak atau Letter of Intent (LoI).

"Hal tersebut (kerjasama dengan AS termasuk permintaan izin terbang menyeluruh) di-update oleh Bapak Menhan Sjafrie terkait dengan kegiatan yang beliau lakukan, khususnya yang terakhir adalah bersama dengan Secretary of War, Pete Hegseth beberapa waktu yang lalu. Itu disampaikan secara langsung kepada para purnawirawan," kata Rico kepada awak media di kantor Kemhan RI, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Terkait kelanjutan Letter of Intent tersebut, yang sebelumnya juga sempat dipertimbangkan oleh Kemhan, Rico menegaskan pemerintah tidak ingin gegabah.

Forum silaturahmi dengan para jenderal senior ini justru menjadi salah satu instrumen penting untuk membedah kebijakan tersebut dari sudut pandang pertahanan yang lebih luas.

"Ini merupakan salah satu forum dari masukan-masukan yang diterima, ya. Purnawirawan tentunya punya pertimbangan, punya analisa yang sangat baik, sehingga nanti mungkin akan juga dibahas dengan kementerian dan instansi terkait, dengan DPR, terkait dengan Letter of Intent tersebut," katanya.

Semula dalam pertemuan itu, turut hadir para tokoh senior mencakup lintas matra, mulai dari TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), hingga Angkatan Udara (AU).

Dari unsur TNI AD, hadir Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Jenderal TNI (Purn) Andika Muhammad Perkasa, Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, dan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.

Selain jenderal bintang empat, hadir pula Letjen TNI (Purn) Valentinus Suhartono Suratman, Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago, Letjen TNI (Purn) Fadillah, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, serta Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono.

Sementara itu, jajaran purnawirawan dari matra laut dihadiri oleh Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, Laksamana TNI (Purn) Marsetio, Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, serta Letjen TNI (Purn) Mar. Muhammad Alfan Baharudin.

Di sisi lain, dari unsur TNI AU, terlihat ada Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, serta Marsdya TNI (Purn) Imran Baidirus dan Marsdya TNI (Purn) Hadiyan Sumintaatmadja.