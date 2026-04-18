Putaran Kedua AS-Iran Berpotensi Dihadiri Trump dan Pezeshkian, Paling Cepat Senin

Orang-orang berjalan melewati pusat pers untuk pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. (Foto: Xinhua)

Amerika Serikat dan Iran disebut tengah bersiap melanjutkan perundingan untuk meredakan konflik yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Putaran lanjutan diperkirakan melibatkan tim teknis dari kedua negara dan digelar di Islamabad, Pakistan, dalam waktu dekat.

Sumber pemerintah Pakistan yang mengetahui rencana tersebut menyebut pertemuan kemungkinan berlangsung paling cepat pada Senin (20/4). Agenda utama pembahasan adalah merumuskan kesepakatan yang dapat mengakhiri ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, yang berdampak pada stabilitas kawasan dan pasokan energi global.

Menurut sumber itu, tim teknis dari kedua pihak akan terlebih dahulu menyusun draf kesepakatan sebelum dibawa ke tingkat pemimpin negara.

“Begitu mereka mencapai draf, Presiden Donald Trump, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta sejumlah kepala negara penting lainnya akan segera terbang ke ibu kota (Islamabad) untuk menandatangani kesepakatan tersebut,” kata sumber tersebut.

Ia juga mengungkapkan komunikasi antara kedua pihak terus berlangsung melalui Islamabad sejak putaran pertama perundingan yang digelar pada 11–12 April lalu.

Sebelumnya, Kepala Angkatan Darat Pakistan, Asif Munir, melakukan pertemuan dengan pejabat sipil dan militer Iran di Teheran. Dalam pertemuan tersebut, Iran menyatakan bahwa Selat Hormuz telah dibuka untuk kapal komersial.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan kesiapannya untuk menghadiri penandatanganan kesepakatan apabila tercapai.

“Saya akan pergi ke Pakistan, ya. Pakistan sangat luar biasa … Jika kesepakatan ditandatangani di Islamabad, saya mungkin akan datang,” kata Trump kepada wartawan, Kamis (16/4).

Seorang pejabat Pakistan menyebut persiapan logistik mulai dilakukan untuk menyambut delegasi kedua negara serta awak media yang akan meliput pertemuan tersebut.

Meski sejumlah laporan menyebut perundingan akan berlangsung pada Senin, hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait jadwal pasti dari kedua pihak.

Sumber dari Iran juga menyebut para negosiator diperkirakan tiba di Islamabad pada Minggu, sehari sebelum perundingan dimulai.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebelumnya menegaskan bahwa Selat Hormuz telah dibuka untuk aktivitas pelayaran komersial.

“Selat Hormuz ‘sepenuhnya terbuka’ untuk seluruh kapal komersial. Keputusan tersebut diambil ‘sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon,’” katanya melalui platform media sosial X.