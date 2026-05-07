Profil Puti Guntur, Cucu Soekarno yang Terjun ke Politik

Kamis, 7 Mei 2026 - 07:00 WIB

Kamis, 7 Mei 2026 - 07:00 WIB

Ukuran Font Kecil Besar

Puti Guntur Soekarno adalah putri tunggal dari Guntur Soekarnoputra dan cucu Presiden pertama RI Soekarno.

Terlahir di keluarga yang dekat dengan dunia politik, membuatnya turut aktif membangun karier di bidang yang sama.

Melalui PDI Perjuangan, ia berhasil terpilih dan menjabat sebagai anggota DPR RI selama tiga periode.

Biodata Puti Guntur Soekarno

Nama lengkap : Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarnoputri

: Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarnoputri Nama panggilan : Puti Guntur Soekarno

: Puti Guntur Soekarno Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 Juni 1971

: Jakarta, 26 Juni 1971 Zodiak : Cancer

: Cancer Orang tua : Guntur Soekarnoputra dan Heni Guntur Soekarno

: Guntur Soekarnoputra dan Heni Guntur Soekarno Relasi : Megawati Soekarnoputri (bibi), Puan Maharani (sepupu)

: Megawati Soekarnoputri (bibi), Puan Maharani (sepupu) Pasangan : Joy Kameron

: Joy Kameron Anak-anak: Rakyan Ratri Syandriasari Kameron, Rakyan Daanu Syahandra Kameron

Rakyan Ratri Syandriasari Kameron, Rakyan Daanu Syahandra Kameron Media sosial : @puti_soekarno (Instagram)

: @puti_soekarno (Instagram) Pendidikan : FISIP UI

: FISIP UI Pekerjaan: Politisi

Puti Guntur Soekarno adalah putri tunggal dari Guntur Soekarnoputra (putra sulung Soekarno) dan Henny Emilia Hendayani.

Dengan demikian, ia adalah cucu dari Presiden Pertama RI, Soekarno, dan Ibu Negara Fatmawati.

Sedari kecil, Puti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan neneknya, Fatmawati, yang biasa dipanggilnya dengan sebutan “Mbu”, yang berarti eyang dalam bahasa Bangka.

Dari Mbu, Puti belajar mengaji, kesederhanaan, rasa syukur, hingga memperkenalkannya pada dunia literasi dengan membelikan buku-buku cerita rakyat, wayang, dan sejarah.

Perihal pendidikan, Puti Guntur Soekarno menempuh pendidikan di SD Perguruan Cikini, SMP Perguruan Cikini, dan SMAN Budi Utomo.

Setelah itu ia melanjutkan kuliah di Administrasi Negara, FISIP Universitas Indonesia.

Selain fokus mengejar pendidikan akademik, Puti juga mengasah keterampilan di bidang seni tari, musik, dan rupa.

Bahkan sejak SMP, Puti sudah mahir memainkan piano dan hobi melukis.

Perjalanan Karier Puti Guntur Soekarno

Mengikuti jejak sang kakek, Puti Guntur Soekarno turut terjun ke dunia politik melalui PDI Perjuangan, partai politik yang dipimpin dan didirikan oleh bibinya, Megawati Soekarnoputri.

Puti Guntur Soekarno memulai debutnya di panggung politik nasional pada tahun 2009.

Ia berhasil terpilih dan menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut, yaitu 2009–2014 dan 2014–2019, mewakili wilayah Ciamis, Kuningan, dan Kota Banjar.

Di sela masa jabatannya, ia sempat maju sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Meskipun belum berhasil terpilih, pasangan ini meraih dukungan yang signifikan sebesar 46,45% suara.

Setelah itu, Puti kembali mengikuti Pemilu Legislatif 2019 dan sukses melengggang ke Senayang untuk periode 2019-2024, mewakili Dapil Jawa Timur.

Pada periode terakhirnya, Puti ditugaskan di Komixi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif, dan perpustakaan.

Saat ini, Puti Guntur Soekarno menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pendidikan masa bakti 2025–2030.

Harta Kekayaan Puti Guntur Soekarno

Mengutip dari LHKPN, Puti Guntur Soekarno melaporkan memiliki harta kekayaan sebesar Rp1.855.831.713 per akhir tahun 2024.

Dalam laporan yang dilampirkan, ia tercatat memiliki 3 aset kendaraan yang nilai totalnya mencapai Rp740 juta.

Berikut adalah rincian kekayaan milik Puti Guntur Soekarno selengkapnya:

Tanah dan Bangunan : Rp 0

: Rp 0 Alat Transportasi dan Mesin : Rp740.000.000 MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI : Rp240.000.000 MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI : Rp205.000.000 MOBIL, MERCEDES BENZ E400AT (CKD) Tahun 2014, HASIL SENDIRI : Rp295.000.000

: Rp740.000.000

Harta Bergerak Lainnya: Rp784.000.000

Surat Berharga: Rp50.000.000

Kas dan Setara Kas: Rp281.831.713

Harta Lainnya: Rp 0

Sub Total: Rp1.855.831.713

Hutang: Rp 0

Total Harta Kekayaan: Rp1.855.831.713

Foto-Foto Puti Soekarno

Puti Soekarno kecil bersama Ibu Fatmawati (foto: Instagram / puti_soekarno)

Puti Soekarno (Foto: Instagram / puti_soekarno)