Putin Dukung RI Masuk BRICS, Prabowo: Kami Diterima Begitu Cepat

Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Senin (13/4/2026). (Foto: Biro Pers Setpres)

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden Rusia Vladimir Putin atas keanggotaan Indonesia di organisasi ekonomi BRICS, bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang tercepat diterima sebagai anggota.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Senin (13/4/2026). Pada kesempatan itu, Prabowo mengenang kunjungan terakhirnya ke Rusia beberapa bulan lalu. Ia menyebut hubungan antara Indonesia–Rusia setelah kunjungannya semakin erat.

"Sejak terakhir jumpa mungkin baru beberapa bulan tetapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja bertemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia, saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif," kata Prabowo.

Di sela pembicaraan, Prabowo tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Putin perihal maksud kedatangannya ke Rusia.

"Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin dan Pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia," ucapnya.

Prabowo menyampaikan Putin memberi dukungan dan membantu Indonesia, termasuk menerima Indonesia dalam keanggotaan BRICS.

"Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Selanjutnya dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung keperluan-keperluan Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti kerja sama yang telah disepakati antara Indonesia dengan Rusia mengalami perkembangan signifikan. Ia pun memastikan beberapa kesepakatan yang belum tuntas akan segera dirampungkan segara.

"Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Ada 1-2 (kesepakatan) yang perlu kita percepat saya akan segera menangani sendiri, terutama antara hubungan moneter diantara kedua pihak saya akan mengawasi sendiri," jelasnya.