Putin ke Prabowo: Kami Senang Dapat Ucapan Paskah dari Negara Berpenduduk Muslim

Presiden RI Prabowo Subianto saat berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Senin (13/4/2026).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia/Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan apresiasi atas ucapan selamat Hari Paskah yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Putin dalam pertemuan bilateral dengan Prabowo di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Senin (13/4/2026).

Mulanya, Prabowo menyampaikan terima kasih atas sambutan Putin di Istana Kremlin.

Ia sekaligus menyampaikan Selamat Paskah dan Hari Kosmonautika, yang diperingati setiap 12 April untuk merayakan penerbangan antariksa manusia pertama di dunia oleh Yuri Gagarin pada tahun 1961.

"Sekali lagi, saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja yang mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah juga saya tau bahwa beberapa hari yang lalu kalau tidak salah baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia itu juga sangat besar pengaruh di dunia," kata Prabowo.

Putin kemudian menyambut ucapan tersebut. Baginya, ucapan yang disampaikan Prabowo memiliki makna khusus kerena Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

"Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat hari suci paskah terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia," kata Putin.

Putin juga menekankan pentingnya kunjungan Prabowo ke Rusia di tengah dinamika global yang terus berkembang. Ia menilai kunjungan ini mampu membuka peluang penguatan kerja sama kedua negara.

"Yang mulia bapak presiden, terima kasih banyak sekali lagi kami lihat bahwa bahwa kunjungan yang mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia juga dari segi peningkatan kerja sama bilateral terutama di bidang ekonomi dan terimakasih kami menyambut baik dan kami sangat apresiasi kunjungan yang mulia," jelasnya.

Lebih lanjut, Putin menyampaikan Rusia sebagai negara multikultural yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama.

"Negara kami adalah negara multi konvensional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami, yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama, terimakasih," paparnya.