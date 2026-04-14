Putin Undang Prabowo Hadiri Agenda di Rusia pada Mei-Juli

Menteri Luar Negeri Sugiono saat memberikan keterangan pers di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo, dikutip Selasa (14/4/2026).

Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri sejumlah agenda penting di Rusia dalam waktu dekat. Undangan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral di Istana Kremlin, Moskow.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan undangan itu menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kedua negara, khususnya di bidang ekonomi dan hubungan antar masyarakat.

“Kemudian Presiden Putin juga menyampaikan undangan bagi Presiden Prabowo untuk menghadiri acara di Kazan yang akan diselenggarakan pada bulan Mei dan juga pameran industri besar yang akan dilaksanakan pada bulan Juli yang akan datang,” kata Sugiono saat memberikan keterangan pers di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo, dikutip Selasa (14/4/2026).

Sugiono menegaskan, Rusia merupakan salah satu mitra strategis Indonesia, terutama dalam sektor perdagangan dan ekonomi. Oleh karena itu, kedua negara terus mendorong penguatan kerja sama ke depan.

“Seperti kita ketahui bersama, Rusia merupakan salah satu partner strategis bagi Indonesia dan juga merupakan rekan ataupun partner dagang yang cukup penting, sangat penting bagi perdagangan dan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sugiono menyebut sejumlah rencana kerja sama tengah disiapkan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan hubungan ekonomi serta mempererat interaksi antarwarga kedua negara.

“Beberapa rencana ke depan juga dilakukan di seputar perkuatan hubungan ekonomi kedua negara dan hubungan antar warga negara, baik itu Rusia maupun Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Rusia Vladimir Putin saat melakukan pertemuan di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Senin (13/4/2026).

Dalam pengantarnya, Putin menegaskan kunjungan Prabowo memiliki arti penting dalam memperkuat hubungan strategis kedua negara di tengah dinamika global saat ini.

“Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia memiliki makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama di situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerja sama bilateral terutama di bidang ekonomi,” kata Putin.

Putin menyampaikan hubungan antara Indonesia dan Rusia terus berkembang secara konsisten dan memiliki substansi yang makin kuat. Apalagi setelah disepakatinya deklarasi kemitraan strategis antara Indonesia dan Rusia pada tahun 2025 lalu.

“Saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar antara hubungan kedua negara kita,” ucapnya.

