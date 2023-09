Putri Ariani Lolos ke Final America's Got Talent 2023: AGT Benar-benar Mengubah Hidup Saya

Putri Ariani di Live Show "America's Got Talent" Season 18 - Karpet Merah di Hotel Dena pada 5 September 2023 di Pasadena, California (Foto: Variety via Getty Images)

Putri Ariani, penyanyi berbakat asal Kepulauan Riau, berhasil melaju ke babak final America's Got Talent (AGT) 2023. Keberhasilan ini diumumkan setelah penampilan memukau Putri di babak semifinal pada Kamis (7/9/2023).

Putri, yang juga merupakan penyandang tunanetra, mengungkapkan betapa signifikannya pencapaiannya ini dalam wawancara eksklusif dengan The Buzz. "AGT sudah benar-benar merubah hidup saya," kata Putri.

Menurut Putri, AGT telah membuka mata banyak orang untuk melihat bakat dan kemampuannya, bukan keterbatasannya. "Saya pikir tidak ada penghalang antara saya dan orang lain sekarang. AGT telah mendobrak penghalang itu," tambahnya.

Putri membawakan lagu 'I Still Haven't Found What I'm Looking For' dari band legendaris U2 dalam penampilan semifinalnya. Penampilan tersebut berhasil mendapatkan standing ovation dari keempat juri, yakni Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel, serta tepuk tangan meriah dari penonton.

Keberhasilan Putri ini juga dibagikan oleh akun Instagram resmi AGT, yang menulis, "@arianinismaputri punya sesuatu yang bisa membuat kamu tersenyum. Dia menuju ke #AGT Finale!"

Putri Ariani kini tidak hanya dikenal sebagai gadis penyandang tunanetra, tetapi sebagai seorang musisi berbakat yang mampu berdiri sejajar dengan para peserta lainnya di ajang internasional ini. "Dan sekarang orang-orang mulai memandang saya sebagai seorang musisi," pungkas Putri.