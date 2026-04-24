Putri KW Siap Tempur Lawan Kanada di Piala Uber 2026

Tim Uber Indonesia bersiap memulai perjuangan di Grup C Piala Uber 2026 melawan Kanada pada Sabtu (25/4/2026) besok. Salah satu wakil andalan Merah Putih, Putri Kusuma Wardani mengaku dalam kondisi siap tempur menatap partai perdana tersebut.

Putri mengatakan, soal kekuatan Indonesia dan Kanada disebutnya setara. Ia pun mewaspadai salah satu wakil tunggal putri Kanada, Michelle Li.

"Menurut saya kekuatan Kanada semua merata, dari tunggal maupun ganda. Mereka juga masih punya Michelle Li yang konsisten di level atas," kata Putri dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026). .

Walau begitu, Putri tetap optimis, srikandi Indonesia bisa meraup poin penuh. Oleh karenanya dia berpesan kepada tim untuk tampil all out.

"Saya hanya menyampaikan siapapun yang diturunkan harus bermain dengan enjoy dan pasti harus mati-matian dulu. Tidak perlu memikirkan menang atau kalah karena di sini kami semua selalu mendukung kalian semua jadi tidak perlu khawatir atau takut," pesan Putri.

Lebih lanjut, Putri menyampaikan kondisi tim jelang laga pertama yang akan sangat menentukan itu. Menurutnya persiapan untuk menatap laga esok hari sudah dilakukan dengan sangat baik.

"Alhamdullilah semua persiapannya untuk menjelang besok sudah sangat baik dan tim Uber pastinya sangat kompak," ungkap Putri.

Di persaingan Grup C, tim Uber Indonesia tergabung bersama Chinese Taipei, Kanada dan Australia. Putri pun menegaskan target utama Srikandi Merah Putih ialah menjadi pemuncak grup.

"Karena kami ingin juara grup jadi lawan Kanada, Australia maupun Chinese Taipei semua sangat penting. Tapi sekarang fokusnya adalah mendapat hasil yang baik di pertandingan pembuka," ujar Putri.

Piala Thomas & Uber 2026 berlangsung pada 24 Mei hingga 3 Mei di Forum Horsens, Horsens, Denmark.

Inilah jadwal tim Uber Indonesia selama fase penyisihan grup.

1. Sabtu, 25 April 2026 - Pukul 17.00 vs Kanada

2. Minggu, 26 April 2026 - Pukul 23.30 vs Australia

3. Selasa, 28 April 2026 - Pukul 23.00 vs Chinese Taipei