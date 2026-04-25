Profil Putri Mako, Bangsawan Jepang yang Lepas Gelar demi Cinta

Putri Mako anggota keluarga Kekaisaran Jepang yang sempat menjadi sorotan dunia karena mengambil keputusan hidup yang tidak biasa.

Wanita yang dianugerahi gelar “Grand Cordon of the Order of the Precious Crown” ini melepas gelar bangsawan agar bisa menikah dengan pria dari kalangan biasa.

Setelah resmi menikah pada 26 Oktober 2021, Putri Mako yang kini dipanggil Mako Komuro, sekarang tinggal di Amerika Serikat, mengikuti karier sang suami, Kei Komuro.

Biodata Putri Mako

Nama lengkap : Mako Komuro

Nama panggilan : Putri Mako

Tempat, tanggal lahir : Tokyo, Jepang, 23 Oktober 1991

Zodiak : Scorpio

Agama : Shinto

Orang tua : Putra Mahkota Fumihito dan Putri Mahkota Kiko

Pasangan : Kei Komuro

Anak-anak : 1

Pendidikan : International Christian University

: International Christian University Pekerjaan: Peneliti

Mako Komuro atau Putri Mako adalah keturunan bangsawan kekaisaran Jepang yang lahir dari pasangan Putra Mahkota Akishino dan Putri Mahkota Kiko.

Nama Mako diambil dari karakter Cina “Ma” yang berarti “benar” atau “alami”. Nama ini dipilih oleh sang ayah yang berharap sang putri dapat menjalani kehidupan yang sederhana.

Sebagai bagian dari keluarga bangsawan, Putri Mako berkesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bergengsi di area Gakushuin, dari SD hingga SMA.

Ia kemudian belajar bahasa Inggris di Perguruan Tinggi Dublin pada 2010, lalu melanjutkan kuliah di Edinburgh pada 2012.

Setelah itu ia melanjutkan kuliah di Universitas Kristen Internasional mengambil jurusan seni dan warisan budaya dan Universitas Leicester Inggris untuk meraih gelar Master.

Selepas menyelesaikan masa studinya, Putri Mako hidup sederhana sebagai peneliti di University Museum of the University Tokyo, layaknya masyarakat biasa yang mengejar karier.

Melepas Gelar Bangsawan

Kei Komuro dan Putri Mako (Foto: AP)

Di usianya yang ke-20 pada 2011 silam, Putri Mako resmi menjadi anggota dewasa keluarga kekaisaran Jepang melalui acara yang diselenggarakan di gedung Akasaka Hisashi, Minato, Tokyo.

Sejak mendapat gelar Grand Cordon of the Order of the Precious Crown, ia sering menghadiri acara resmi sebagai anggota dari Keluarga Kekaisaran.

Gelar yang dimilikinya merupakan mimpi dari semua orang biasa. Namun yang mengejutkan, demi bisa hidup bersama sang kekasih, Putri Mako rela melepaskan gelar bangsawannya.

Sebagai informasi, Putri Mako menikah dengan Kei Komuro yang merupakan warga negara Jepang biasa.

Mereka sama-sama berkuliah di International Christian University dan resmi bertunangan pada Desember 2013.

Mereka tidak langsung menikah karena Kei Komuro melanjutkan studi hukum di Universitas Fordham.

Pernikahan mereka awalnya dijadwalkan pada 2018, namun gagal karena ada isu keuangan dari keluarga Komuro.

Setelah polemik panjang, Putri Mako dan Kei Komuro resmi menikah pada 26 Oktober 2021. Sejak saat itu, Putri Mako menjadi warga biasa dan tinggal bersama sang suami di Amerika Serikat.

Pada Mei 2025, Putri Mako dan Kei Komuro dikaruniai anak pertama yang identitasnya dirahasiakan.

Fakta Menarik Putri Mako

Di luar latar belakang keluarga, Putri Mako dikenal sebagai sosok perempuan yang murah senyum dan senang membantu sesama.

Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah deretan fakta-fakta menarik tentang Putri Mako yang harus diketahui:

1. Lahir dari Keluarga Bangsawan

Putri Mako merupakan anak pertama dari pasangan Fumihiro dan Kiko. Ia memiliki seorang adik perempuan bernama Putri Kako dan adik laki-laki bernama Pangeran Hisahito.

Ia juga merupakan cucu perempuan pertama Akihito dan Michiko, sekaligus keponakan dari Kaisar Naruhito.

2. Latar Belakang Pendidikan

Putri Mako mengenyam pendidikan di salah satu sekolah elit di Gakushuin, Tokyo, Jepang.

Ia kemudian belajar bahasa Inggris di University College Dublin selama beberapa bulan, sebelum melanjutkan studi Seni dan Warisan Budaya di International Christian University, Tokyo.

Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Inggris untuk belajar Studi Museum di Universitas Leicester selama satu tahun dan menerima gelar pada Januari 2016.

3. Hobi Bermain Tenis

Putri Mako sangat menyukai olahraga tenis. Bahkan, ia diberi gelar kehormatan dari Asosiasi Tenis Jepang karena sering menghadiri pertandingan tenis.

4. Peduli dengna Sesama

Sesuai dengan namanya, Putri Mako menjalani hidup secara sederhana dan sering membantu kepada sesama.

Bahkan, pada Juli 2011 silam, ia bersedia menjadi sukarelawan untuk membantu warga Jepang yang terkena dampak dari bencana alam gempa bumi dan tsunami Tohoku 2011.

Selama menjadi relawan, ia meminta identitasnya dirahasiakan.

5. Bisa Bahasa Isyarat

Putri Mako bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat Jepang. Ia dan adiknya bahkan mampu berpidato dengan bahasa isyarat di depan publik.

6. Melepas Gelar Bangsawan

Putri Mako rela melepas gelar bangsawan dan meninggalkan istana demi menikah dengan Kei Komuro yang merupakan orang biasa.

Sejak resmi menikah dengan tambatan hatinya, ia diwajibkan membayar pajak layaknya warga biasa.

7. Mengidap PTSD

Pada awal tahun 2011, Putri Mako didiagnosis mengalami gangguan stres pasca-trauma (PTSD).

Ia mengidap penyakit ini karena banyak isu negatif yang beredar mengenai dirinya dan juga Kei Komuro.