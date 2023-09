Putri Tanjung Resmi Dilamar Guinandra Jatikusomo, Ahli Investasi dan Finansial

Putri Tanjung, CEO Transmedia Digital Lifestyle Group sekaligus putri konglomerat, Chairul Tanjung resmi dilamar oleh Guinandra Jatikusumo.

Acara lamaran digelar di kediaman Chairul Tanjung, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3/2022) kemarin. Prosesi lamaran pun dilewati dengan lancar saat Putri Tanjung menerima lamaran Guinandra.

Sejumlah foto-foto acara lamaran Putri Tanjung dan Guinandra juga dibagikan Putri di akun Instagram pribadinya.

Dalam acara tersebut Andra menyematkan sebuah cincin dan kalung. Suasana hangat diselingi perasaan haru sekaligus tawa mengiringi prosesi saat Andra melamar Putri.

Puncak prosesi lamaran dilewati dengan lancar saat Putri menyatakan bersedia untuk dipinang oleh Andra. Acara prosesi lamaran ditutup dengan doa yang dipimpin mantan Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh.

Kisah cinta Putri Tanjung dan Guinandra Jatikusumo tak pernah terendus oleh publik. Pertama kali Putri mengunggah momen bersama pria yang akrab disapa Andra ini pada 19 September 2021.

Di unggahan tersebut, sambil tersenyum Putri menggandeng tangan Andra memamerkan cincin yang telah melekat di jari manisnya. Diketahui ia dilamar di depan teman-teman dekatnya tepat di hari ulang tahunnya yang ke-25.

Unggahan tersebut sontak mengejutkan publik, setelah itu Putri terlihat sering memamerkan kebersamaannya dengan Guinandra Jatikusumo hingga ia resmi dilamar pada Sabtu kemarin.

Putri merupakan anak pertama dari pengusaha nasional, Chairman CT Corp dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung dengan Anita Ratnasari Tanjung.

Sementara sosok Guinandra Jatikusumo juga jauh dari hingar bingar pesohor negeri.

Guinandra Jatikusumo lahir di Bogor, Juli 1992 atau saat ini berusia 29 tahun. Ia merupakan putra kedua dari tiga bersaudara pasangan Dwi Asmono dan Dira P. Komalaningtyas

Andra ahli investasi dan finansial yang mendapatkan gelar Excecutive Master in Finance dari INSEAD Fointainebleau Prancis. Ia memiliki karier yang cukup panjang di bidang financial dan investasi di Singapura mulai dari Citigroup Singapura, Government of Singapura Invesment Corporation, sampai SEA Capital Singapura.