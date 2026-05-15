Putusan Final PTKIN: Korban Kekerasan Kini Dijamin tak Bisa Dipidana!

Sejumlah siswa memperlihatkan poster anti perundungan (bullying) saat kampanye pencegahan perundungan di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MtsS) Harapan Bangsa (HBS) Desa Kuta Padang, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Rabu (24/9/2025). (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Isu perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi disikapi serius oleh jaringan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Guna memutus mata rantai predator di lingkungan akademik, PTKIN kini masif memperkuat peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) serta menyiagakan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

Anggota Forum Pimpinan PTKIN yang juga Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Evi Muafiah, menegaskan bahwa langkah ini merupakan harga mati untuk menjamin hak keamanan mahasiswa.

“Kami berusaha agar perkuliahan dapat berlangsung dalam kondisi yang nyaman, ramah, dan setara. Karena itu, saat ini masing-masing PTKIN sudah diwajibkan memiliki Pusat Studi Gender dan Anak,” papar Evi di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Sinergi Kemenag dan Kemen-PPPA

Evi menjelaskan, penguatan kampus yang responsif gender ini tidak berjalan sendiri. Langkah tersebut merupakan manifestasi dari kolaborasi strategis antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA).

Melalui motor penggerak PSGA, seluruh kampus di bawah naungan PTKIN didorong secara sistematis untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan ketat. Fokus utamanya adalah mensterilkan ruang kuliah dari segala bentuk perundungan (bullying) dan kekerasan seksual yang kerap menjadi momok bagi sivitas akademika.

Berlandaskan PMA, Jamin Korban Tidak Dikriminalisasi

Secara hukum, pembentukan Satgas PPKS di seluruh PTKIN berpijak pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan di Bawah Kementerian Agama.

Satgas ini diberi wewenang krusial yang meliputi penerimaan laporan kekerasan, pemberian perlindungan darurat kepada korban, pemantauan kasus, hingga merekomendasikan sanksi berat bagi pelaku sesuai regulasi yang berlaku. Evi menyadari betul bahwa kerawanan kasus di jenjang pendidikan tinggi sangat tinggi, sehingga kehadiran instrumen hukum internal kampus menjadi sangat mendesak.

Lebih lanjut, Evi memberikan jaminan mutlak terkait perlindungan hak pelapor.

"Kami selalu berupaya menyediakan ruang pelaporan yang nyaman dan sama sekali tidak akan mengkriminalisasikan korban," pungkasnya tegas.