Q2 2021, Apple Masih Kuasai Pasar Smartwatch Global

Apple mempertahankan statusnya sebagai penguasa pasar smartwatch global pada kuartal kedua tahun ini (Q2 2021), meski market share mereka turun menjadi 28 persen dari 30,1 persen di tahun sebelumnya.



Menurut peneliti pasar Counterpoint Research, turunnya pangsa pasar smartwatch Apple karena persaingan yang semakin ketat dengan merek-merek China dan India.



"Basis pengguna Apple Watch melampaui angka 100 juta untuk pertama kalinya selama kuartal yang berakhir Juni, mengambil bagian terbesar dari basis pengguna jam tangan pintar secara global," kata Lim Su-jeong, analis senior di Counterpoint Research.



"AS terus menjadi pasar utama Apple Watch, berkontribusi lebih dari setengah basis penggunanya, dengan tingkat lampiran mendekati 30 persen," tambah dia.



Huawei mempertahankan posisi runner-up, tetapi pangsa pasarnya anjlok menjadi 9,3 persen dari 13,1 persen di periode yang sama tahun lalu.



"Penurunan bisnis smartphone (Huawei) tampaknya telah mempengaruhi penjualan jam tangan pintarnya," kata Lim.



Samsung menempati peringkat ketiga, setelah pengiriman mereka mencatatkan pertumbuhan yang kuat sebesar 43 persen dalam setahun.



Raksasa teknologi Korea Selatan itu mencatat pangsa pasar 7,6 persen pada periode April-Juni 2021, naik dari 6,8 persen tahun sebelumnya.



"Berkat popularitas Galaxy Watch 3 dan Watch Active 2 yang stabil, Samsung menunjukkan pemulihan yang cepat dari kinerja yang agak lamban tahun lalu," ujar Lim.



Pada Q2 2021, pengiriman jam tangan pintar global mencatat pertumbuhan 27 persen per tahun didukung oleh permintaan yang kuat dari produk-produk smartwatch di bawah US$100. Segmen ini tumbuh sebesar 547 persen per tahun.