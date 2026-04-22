Qatar Desak Gencatan Senjata AS-Iran Diperpanjang: Ekonomi Dunia Taruhannya!

Pemerintah Qatar mulai pasang badan melihat tensi yang tak kunjung mendingin antara Amerika Serikat dan Iran. Doha secara terbuka menyatakan dukungannya agar gencatan senjata yang tengah berlangsung saat ini diperpanjang, terutama jika proses negosiasi yang dimediasi Pakistan menemui jalan buntu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, dalam konferensi pers di Doha, Selasa (21/4/2026), menegaskan bahwa perdamaian adalah harga mati untuk stabilitas global.

"Kami mendukung perpanjangan gencatan senjata hingga solusi damai benar-benar tercapai. Kembali ke situasi permusuhan tidak akan menguntungkan siapa pun, justru akan mencekik perekonomian global," ujar Al-Ansari dengan nada peringatan yang kuat.

Fokus pada Selat Hormuz

Kekhawatiran Qatar bukan tanpa alasan. Sejak 2 Maret lalu, Teheran mulai membatasi navigasi di Selat Hormuz, jalur nadi utama ekspor minyak dan gas dunia. Langkah Iran ini merupakan respons atas serangan gabungan AS dan Israel pada akhir Februari.

Al-Ansari membantah anggapan bahwa negara-negara Teluk kehilangan pengaruh dalam krisis ini. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa krisis Selat Hormuz telah bertransformasi dari konflik regional menjadi masalah berskala global.

"Kami bekerja sama dengan semua mitra untuk mengembalikan kondisi selat tersebut seperti semula," tambahnya. Qatar juga terus mendesak Teheran untuk tetap berada di meja perundingan demi penyelesaian damai.

Sinyal Pesimis dari Gedung Putih

Upaya damai saat ini bergantung pada hasil mediasi Pakistan yang mempertemukan kedua pihak di Islamabad pada 11-12 April lalu. Namun, awan mendung masih menyelimuti kepastian perpanjangan gencatan senjata 14 hari yang akan berakhir pada Rabu malam waktu Washington.

Presiden AS Donald Trump memberikan sinyal pesimis. Ia menyatakan bahwa kemungkinan perpanjangan gencatan senjata sangat kecil. Trump bahkan menegaskan Selat Hormuz akan tetap dalam kondisi terblokir hingga sebuah kesepakatan baru yang menguntungkan pihaknya tercapai.

Kini, dunia menunggu apakah diplomasi Pakistan dan desakan Qatar mampu melunakkan sikap keras Washington dan Teheran sebelum tenggat waktu berakhir.