Qodari: Program 3 Juta Rumah Hidupkan Ekonomi, Libatkan 185 Industri dan Serap Tenaga Kerja

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari (kanan) saat jumpa konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita Betalia).

Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, mengatakan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto menciptakan efek domino atau multiplier effect yang cukup dahsyat terhadap perekonomian nasional.

Program ini melibatkan 185 industri turunan serta menyerap tenaga kerja langsung maupun tidak langsung dalam jumlah signifikan.

Dia mengatakan, efek ganda dari pembangunan 3 juta rumah dipicu meningkatnya permintaan terhadap rantai pasok domestik. Hal ini berdampak positif bagi sektor usaha, baik skala lokal maupun nasional.

“Eksekusi program 3 juta rumah memicu reaksi berantai dan multiplier effect yang menggerakkan roda ekonomi dari skala usaha mikro hingga korporasi besar,” kata Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Sebagai contoh, Qodari menjelaskan program tersebut dapat meningkatkan permintaan setidaknya pada 185 industri turunan yang terbagi dalam dua kelompok, yakni industri hulu dan hilir.

Di sisi hulu, ia menjabarkan program pembangunan 3 juta rumah meningkatkan utilisasi produksi material dasar, mulai dari semen, baja ringan, keramik, batu bata, genteng, hingga cat.

"Sementara di sektor hilir, program ini dapat menggeliatkan permintaan bagi UMKM furnitur, produsen alat elektronik rumah tangga, desain interior, serta jasa asuransi dan perbankan," terangnya.

Qodari menambahkan, peningkatan permintaan di sektor hilir perumahan semakin intensif setelah serah terima rumah dilakukan. "Pembangunan rumah mengaktifkan sedikitnya 185 industri turunan yang terbagi dalam dua kelompok utama," ucapnya.

Hanya saja, efek berganda tersebut tak hanya berhenti sampai di situ. Qodari menyebut konstruksi 3 juta rumah juga dapat menyerap pekerja terampil dan nonterampil, di mana pembangunan satu unit rumah tapak rata-rata dapat melibatkan lima hingga tujuh pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahkan, lanjut Qodari, program ini juga membuka peluang kerja bagi profesi pendukung, seperti arsitek, insinyur sipil, dan mandor bangunan. Di samping itu, program ini diharapkan bermanfaat bagi tenaga kerja di luar proses konstruksi, seperti pekerja pabrik material, sopir logistik, hingga pelaku sektor informal, seperti pedagang makanan di sekitar lokasi proyek.

"Program 3 juta rumah telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang membuka peluang kerja riil bagi masyarakat," tuturnya.