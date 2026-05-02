Qodari Soroti Hoaks AI, Sebut Amien Rais Jadi Korban Isu Video “Aku Bukan Teddy”

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyampaikan keprihatinannya atas maraknya penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan (AI) di media sosial. Ia menilai, fenomena ini berbahaya karena dapat menyesatkan bahkan tokoh publik sekalipun.

Qodari pun menyoroti pernyataan yang disampaikan oleh Amien Rais terkait dugaan terhadap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Di mana, dalam pernyataannya ia meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengganti sosok Teddy karena dianggap sebagai seorang gay.

“Saya prihatin. Saya melihat video Pak Amien Rais perhatiannya itu adalah sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai Profesor Doktor telah menjadi korban dari hoax,” kata Qodari mengutip akun Instagram @totalpolitik di Jakarta, Minggu (2/4/2026).

“Aku bukan Teddy”

Qodari menjelaskan dasar tudingan tersebut berasal dari sebuah video lagu berjudul “Aku bukan Teddy” yang beredar di media sosial. Namun, ia menegaskan konten tersebut tidak dapat dijadikan rujukan fakta.

“Kenapa korban dari hoax, karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskab Letkol Teddy itu adalah gay adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi judul lagu berjudul ‘Aku Bukan Teddy’ yang dianggap Pak Amien Rais bahwa yang menyanyikan itu adalah Ibu Titiek,” jelasnya.

Qodari menambahkan, jika ditelusuri lebih lanjut, video tersebut jelas tidak menampilkan sosok yang dimaksud. Ia juga menyoroti adanya manipulasi konten dalam video tersebut.

“Padahal kalau kita tonton video lagu ‘Aku Bukan Teddy’ bahwa jelas, satu, yang nyanyi bukan Bu Titiek. Yang kedua, gambar Bu Titiek di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan lagu,” ujarnya.

Bersifat Hiburan

Lebih lanjut, Qodari menyebut akun penyebar video tersebut bahkan telah memberikan penjelasan konten tersebut tidak asli dan hanya bersifat hiburan.

“Bahkan saya lihat di akun aslinya, di situ sudah dibilang disclaimer bahwa itu bukan asli, itu adalah kepentingan entertainment, ya walaupun mungkin punya motivasi politik,” ucapnya.

Qodari lantas menilai kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana hoaks dan teknologi AI dapat disalahgunakan untuk membentuk opini publik secara keliru.

“Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar, sesenior seperti Pak Amien Rais itu bisa menjadi korban hoax,” tuturnya.

Adapun, isu maupun serangan terhadap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai orientasi seksualnya merupakan pola lama yang terus berulang dengan narasi baru. Padahal, setiap tuduhan yang beredar di publik tak memiliki bukti dan belum ada klarifikasi.

Pembunuhan Karakter

Mengutip akun Instagram @arahnusantara, narasi tersebut bukan termasuk kritik, melainkan pembunuhan karakter. Sebab, kritik bersifat membangun dan berbasis data yang sudah tersaring.

Oleh karena itu, tuduhan terhadap Seskab Teddy adalah efek kebenaran ilusi yang menyebabkan seseorang cenderung mempercayai informasi palsu sebagai kebenaran hanya karena informasi tersebut diulang-ulang.

Tuduhan ini tidak lain karena posisi yang diemban Teddy sebagai Seskab di era pemerintahan Prabowo sangat strategis. Ia menjadi orang penting yang menghubungkan kebijakan hingga menjaga ritme pemerintahan.

"Ketika peran itu kuat, serangan pun tak lagi datang secara biasa," tulis dalam akun tersebut.

Dengan demikian, pernyataan Amien Rais yang menyebut Teddy sebagai seorang gay di ruang publik justru menjadi bias. Sebab, sosok Amien Rais seharusnya bisa menjaga kualitas diskursus dan tidak memperkeruh suasana pemerintah dengan narasi tak berdasar.

"Dengan demikian, penilaian terhadap Teddy Indra Wijaya semestinya berlandaskan pada kinerja dan fakta empiris, bukan pada konstruksi opini," tuturnya.

