QRIS Wondr BNI Bisa Dipakai di China, Transaksi Tanpa Tukar Uang Kini Makin Praktis

Nasabah BNI kini dapat bertransaksi di China hanya dengan scan QR melalui aplikasi wondr by BNI, tanpa repot menukar mata uang. (Foto: Dok BNI).

Ukuran Font Kecil Besar

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memperluas layanan pembayaran digital dengan menghadirkan fitur QRIS Cross Border di China melalui aplikasi wondr by BNI. Dengan fitur ini, nasabah dapat bertransaksi di merchant yang terhubung dengan Alipay dan UnionPay hanya dengan memindai kode QR, tanpa perlu menukarkan uang tunai.

Peluncuran layanan tersebut dilakukan bersama Bank Indonesia (BI) dan sejumlah pelaku industri sistem pembayaran pada 30 April 2026. Inisiatif ini menjadi bagian dari penguatan konektivitas sistem pembayaran lintas negara.

Senior Executive Vice President Network and Sales BNI Sri Indira mengatakan, pengembangan fitur ini menjadi langkah strategis untuk mempermudah transaksi nasabah di luar negeri sekaligus memperkuat integrasi sistem pembayaran global.

"Peluncuran ini menjadi langkah nyata BNI dalam mendukung ekosistem pembayaran digital yang semakin global. Kami ingin memastikan nasabah dapat bertransaksi dengan mudah di mana pun, termasuk di China, sekaligus mendorong peningkatan transaksi wisatawan mancanegara di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Melalui fitur tersebut, pengguna wondr by BNI bisa langsung melakukan pembayaran di berbagai merchant di China yang telah terhubung dengan sistem pembayaran digital setempat. Sebaliknya, wisatawan asal China juga dapat bertransaksi di merchant BNI di Indonesia menggunakan aplikasi pembayaran mereka yang sudah terintegrasi dengan QRIS.

BNI menilai inisiatif ini menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas sistem pembayaran antara Indonesia dan China. Selain memberikan kemudahan transaksi lintas negara, layanan ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan transaksi wisatawan asing, khususnya dari China.

Dari sisi industri, tren transaksi digital di dalam negeri terus menunjukkan pertumbuhan. Bank Indonesia mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 14,39 miliar transaksi pada triwulan I 2026, atau tumbuh 33,76 persen secara tahunan.

Ke depan, BNI berencana memperluas implementasi QRIS Cross Border ke sejumlah negara lainnya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan transaksi nasabah sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital global.