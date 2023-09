Inspiratif! Inilah 30 Quotes Hari Musik Nasional dari Tokoh Dunia

Peringatan Hari Musik Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Maret sangat dinanti-natikan oleh seluruh pecinta musik dan musisi tanah air. Biasanya, para musisi kerap menampilkan karya-karya mereka melalui konser atau membagikan quotes Hari Musik Nasional kepada penggemarnya.

Hari Musik Nasional pertama kali diusulkan oleh Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) di tahun 2003.

Namun, usulan tersebut baru diwujudkan secara resmi pada tanggal 9 Maret 2013 sesuai Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2013.

Tanggal 9 Maret dipilih sebagai Hari Musik Nasional untuk menghormati penulis lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman.

Peranan musik dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah melekat sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha di nusantara. Pada masa itu, musik digunakan untuk kegiatan ritual dan kebudayaan.

Memasuki abad ke-4, musik mulai masuk sebagai hiburan di istana kerajaan. Di sinilah, alat musik asal Jawa, gamelan sudah mulai dimainkan.

Setelah bangsa Barat masuk ke Nusantara, perkembangan musik di Indonesia semakin luas. Di era ini, masyarakat sudah mulai mengenal berbagai macam alat musik, seperti biola, gitar, flute, dan cello. Dari sinilah, musik Indonesia mulai mengalami perkembangan menjadi musik modern yang kita dengar saat ini.

Quotes Hari Musik Nasional

Photo: iStockPhoto

Inilah 30 quotes Hari Musik Nasional yang bisa anda bagikan kepada keluarga atau kerabat yang bisa membangun semangat mereka dalam membuat karya-karya terbaru.

1. Alan Watts, Writer

“When we listen to music we are not listening to the past, we are not listening to the future, we are listening to an expanded present.”

Terjemahan: "Saat kita mendengarkan musik, kita tidak mendengarkan masa lalu, kita tidak mendengarkan masa depan, kita mendengarkan masa kini"

2. BB King, Singer

“The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you.”

Terjemahan: "Hal yang indah tentang belajar adalah tidak ada yang bisa mengambilnya dari Anda"

3. Billy Joel, Singer

“I think music in itself is healing. It's an explosive expression of humanity. It's something we are all touched by. No matter what culture we're from, everyone loves music."

Terjemahan: “Saya pikir musik itu sendiri menyembuhkan. Itu adalah ekspresi kemanusiaan yang eksplosif. Itu adalah sesuatu yang membuat kita semua tersentuh. Tidak peduli dari budaya mana kita berasal, semua orang menyukai musik."

4. Bob Marley, Singer

“One good thing about music, when it hits you, you feel no pain."

Terjemahan: "Satu hal yang baik tentang musik, ketika itu menyentuhmu, kamu tidak merasakan sakit."

5. Bono (U2)

“Music can change the world because it can change people.”

Terjemahan: “Musik dapat mengubah dunia karena musik dapat mengubah orang.”

6. Charlie Parker, Saxophonist

“Music is your own experience, your thoughts, your wisdom. If you don’t live it, it won’t come out of your horn.”

Terjemahan: “Musik adalah pengalaman Anda sendiri, pikiran Anda, kebijaksanaan Anda. Jika Anda tidak menjalaninya, itu tidak akan keluar dari tanduk Anda.”

7. Debasish Mridha, Author

“Music can heal the wounds which medicine cannot touch.”

Terjemahan: “Musik dapat menyembuhkan luka yang tidak dapat disentuh oleh obat.”

8. Dick Clark, Presenter

“Music is the soundtrack of your life.”

Terjemahan: "Musik adalah soundtrack hidup Anda."

9. Dimebag Darrell, Musisi

“Music drives you. It wakes you up, it gets you pumping. And, at the end of the day, the correct tune will chill you down.”

Terjemahan: “Musik mendorong Anda. Itu membangunkan Anda, itu membuat Anda terpompa. Dan, pada akhirnya, nada yang tepat akan membuat Anda tenang.”

10. Edward Elgar, Komposer

“There is music in the air, music all around us; the world is full of it, and you simply take as much as you require.”

Terjemahan: “Ada musik di udara, musik di sekitar kita; dunia ini penuh dengannya, dan Anda cukup mengambil sebanyak yang Anda butuhkan.”

11. Elton John, Singer

“Music has healing power. It has the ability to take people out of themselves for a few hours.”

Terjemahan: “Musik memiliki kekuatan penyembuhan. Itu memiliki kemampuan untuk membuat orang keluar dari dirinya sendiri selama beberapa jam."

12. Frédéric Chopin, Komposer

“Bach is an astronomer, discovering the most marvelous stars. Beethoven challenges the universe. I only try to express the soul and the heart of man.”

Terjemahan: “Bach adalah seorang astronom, menemukan bintang yang paling menakjubkan. Beethoven menantang alam semesta. Saya hanya mencoba mengungkapkan jiwa dan hati manusia.”

13. H.C. Andersen, Author

“Where words fail, music speaks.”

Terjemahan: "Di mana kata-kata gagal, musik berbicara."

14. Janine Jansen, Violinist

“A wrong note played with the right intention is much to be preferred to the right note played with no soul.”

Terjemahan: “Nada yang salah dimainkan dengan maksud yang benar jauh lebih disukai daripada nada yang benar dimainkan tanpa jiwa."

15. Jane Swan, Dosen Universitas Pennsylvania

“How is it that music can, without words, evoke our laughter, our fears, our highest aspirations?”

Terjemahan: “Bagaimana musik bisa, tanpa kata-kata, membangkitkan tawa kita, ketakutan kita, aspirasi tertinggi kita?”

16. Johnny Depp, Aktor

“Music touches us emotionally, where words alone can’t.”

Terjemahan: “Musik menyentuh kita secara emosional, di mana kata-kata saja tidak bisa.”

17. John Denver, Gitaris

“Music does bring people together. It allows us to experience the same emotions. People everywhere are the same in heart and spirit. No matter what language we speak, what color we are, the form of our politics or the expression of our love and our faith, music proves: We are the same.”

Terjemahan: “Musik memang menyatukan orang. Itu memungkinkan kita untuk mengalami emosi yang sama. Orang-orang di mana pun memiliki hati dan jiwa yang sama. Tidak peduli bahasa apa yang kita gunakan, warna apa kita, bentuk politik kita atau ekspresi cinta dan keyakinan kita, musik membuktikan: Kita adalah sama.”

18. Kanye West, Singer

“My music isn’t just music — its medicine.”

Terjemahan: "Musik saya bukan hanya musik - obatnya."

19. Keith Richards, Musisi

"Music is a language that doesn’t speak in particular words. It speaks in emotions, and if it’s in the bones, it’s in the bones.”

Terjemahan: "Musik adalah bahasa yang tidak berbicara dengan kata-kata tertentu. Itu berbicara dalam emosi, dan jika ada di dalam tulang, itu ada di dalam tulang."

20. Ludwig van Beethoven, Komposer

“Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy. Music is the electrical soil in which the spirit lives, thinks and invents.”

Terjemahan: “Musik adalah wahyu yang lebih tinggi dari semua kebijaksanaan dan filosofi. Musik adalah tanah listrik tempat roh hidup, berpikir, dan menciptakan.

21. Marcus Miller, Musisi

“It's a great thing about being a musician; you don't stop until the day you die, you can improve. So it's a wonderful thing to do."

Terjemahan: “Menjadi seorang musisi adalah hal yang luar biasa; Anda tidak berhenti sampai hari kematian Anda, Anda dapat meningkat. Jadi itu hal yang luar biasa untuk dilakukan."

22. Marilyn Manson, Musisi

“Music is the strongest form of magic.”

Terjemahan: "Musik adalah bentuk sihir terkuat."

23. Michael Bassey Johnson, Author

“Music replays the past memories, awaken our forgotten worlds and make our minds travel.”

Terjemahan: “Musik memutar ulang kenangan masa lalu, membangkitkan dunia kita yang terlupakan dan membuat pikiran kita berkelana.”

24. Nina Simone, Singer

“Jazz is not just music, it’s a way of life, it’s a way of being, a way of thinking.”

Terjemahan: “Jazz bukan hanya musik, ini adalah cara hidup, cara hidup, cara berpikir.”

25. Patrick Rothfuss, Author

“Music sounds different to the one who plays it. It is the musician’s curse.”

Terjemahan: “Musik terdengar berbeda dengan orang yang memainkannya. Itu adalah kutukan musisi.”

26. Plato, Philosopher

“Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything.”

Terjemahan: "Musik memberi jiwa ke alam semesta, sayap ke pikiran, terbang ke imajinasi, dan kehidupan ke segalanya."

27. Roy Ayers, Komposer

“The true beauty of music is that it connects people. It carries a message, and we, the musicians, are the messengers.”

Terjemahan: “Keindahan sejati dari musik adalah menghubungkan orang-orang. Musik membawa pesan, dan kami, para musisi, adalah pembawa pesan.”

28. Robert G. Ingersoll, Pengacara

“Music expresses feeling and thought, without language; it was below and before speech, and it is above and beyond all words.”

Terjemahan: “Musik mengungkapkan perasaan dan pikiran, tanpa bahasa; itu di bawah dan sebelum ucapan, dan di atas dan melampaui semua kata.”

29. Sting, Musisi

“If you play music with passion and love and honesty, then it will nourish your soul, heal your wounds and make your life worth living. Music is its own reward.”

Terjemahan: “Jika Anda memainkan musik dengan semangat, cinta, dan kejujuran, maka itu akan memelihara jiwa Anda, menyembuhkan luka Anda, dan membuat hidup Anda layak untuk dijalani. Musik adalah hadiahnya sendiri.

30. Sun Tzu, Philosopher

“There are not more than five musical notes, yet the combinations of these five give rise to more melodies than can ever be heard.”

Terjemahan: “Tidak ada lebih dari lima not musik, namun kombinasi dari lima nada ini menghasilkan lebih banyak melodi daripada yang dapat didengar.”