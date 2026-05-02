Rachel/Febi Kalah, Indonesia Menyerah 1-3 dari Korea Selatan

Sabtu, 2 Mei 2026 - 21:07 WIB

Mimpi tim Uber Indonesia untuk melaju ke partai puncak Uber Cup 2026 harus terkubur di babak semifinal.

Bertanding di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5/2026), skuad Merah Putih harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor tipis 1-3.

Pasangan ganda putri, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, yang turun di partai keempat, menjadi penentu akhir perjuangan Indonesia setelah kalah melalui pertarungan sengit melawan Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong.

Jalannya Pertandingan

Rachel/Febi sebenarnya memulai laga dengan tekanan berat. Di gim pertama, pasangan Korea langsung "ngegas" dan memimpin jauh 7-0. Meski sempat memberikan perlawanan dan menipiskan jarak menjadi 16-19 melalui pukulan diagonal Febi, Rachel/Febi harus merelakan gim pertama dengan skor 16-21.

Memasuki gim kedua, tensi pertandingan semakin memanas. Sempat tertinggal 5-11 di interval, Rachel/Febi menunjukkan mental baja.

Momen dramatis terjadi saat sambaran bola Rachel mengenai wajah Jeong Na Eun, yang sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 14-14.

Kejar-mengejar angka terus terjadi hingga skor kembar 17-17 dan 18-18. Febi bahkan jatuh bangun mengembalikan bola demi menjaga peluang Indonesia.

Sayangnya, ketenangan Jeong/Kim di poin tua menjadi pembeda. Kegagalan Rachel mengembalikan bola di poin terakhir memastikan gim kedua berakhir 18-21 untuk kemenangan Korea Selatan.

Dengan hasil ini, Korea Selatan berhak melaju ke final Uber Cup 2026, sementara Indonesia dipastikan membawa pulang medali perunggu.

