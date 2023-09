RADWIMPS Rilis MV Original Soundtrack Film The Last Ten Years

Band Radwimps akhirnya merilis sebuah video klip musik berjudul 'Ms. Phenomenal' untuk film The Last Ten Years, setelah sebelumnya musisi asal Jepang membuat album demi film yang diadaptasi dari novel tersebut.

Dirilis seminggu setelah film tayang, video klip karya Radwimp disebut meraih atensi besar dari para fans dan publik. Bahkan selama penayangannya di platform Youtube, video klip tersebut telah ditonton lebih dari dua juta viewers.

Sang vokalis, Yojiro Noda menuturkan, proyek produksi video klip untuk film The Last Ten Years telah mengubah hidupnya sejauh ini. Terlebih Yojiro juga sudah menonton film yang disutradarai oleh Michijito Fujii itu.

“Keterlibatan dengan project ini sungguh sangat mengubah hidup saya, dan saya pun berharap semua orang (ketika mendengarkan musik ini), akan merasakan perasaan hangat yang sama ketika menonton film ini, dan saya yakin mereka akan merasakan hal yang sama ketika saya menciptakan dan menyanyikan lagu ini”, pungkas Yojiro Noda mengutip rilis resmi yang diterima Inilah.com, Rabu (30/3/22).

Musikalitas dan karya lagu RADWIMPS di film ini secara tepat memberikan sentuhan untuk cerita di dua karakter ikonik yakni Matsuri & Kazuto sebagai karakter yang paling dikenal fans seluruh dunia, khususnya pembaca setia novel The Last Ten Years.

Film dengan judul The Last Ten Years juga merupakan film garapan Warner Bros Jepang yang diadaptasi dari novel karya Ruka Kosaka.

Berdasarkan sinopsis film, diceritakan karakter bernama Matsuri Takabayashi yang berusia 20 tahun mengetahui bahwa dia hanya memiliki waktu sepuluh tahun untuk hidup karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Lalu, dia memutuskan untuk tidak memikirkan hidupnya dan tidak jatuh cinta. Akan tetapi dia bertemu dengan sosok bernama Kazuto Manabe di reuni sekolah yang sekaligus merubah jalan hidupnya.

Film The Last Ten Years diyakini sebagai salah satu dari film terbaik yang dirilis di musim semi tahun ini terlebih di Negeri Sakura. Kisah film karya Michijito Fujii akan mengingatkan setiap penontonnya bagaimana berharga dan berartinya hidup ketika dihabiskan bersama seseorang yang paling kita sayangi.