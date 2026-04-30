Rahasia Raih Cuan Optimal, Ini 4 Tips Investasi Obligasi Korporasi

Di mata investor, obligasi korporasi termasuk sebagai salah satu instrumen investasi yang cukup memiliki banyak peminat.

Selain karena potensi imbal hasilnya yang stabil dan diberikan secara berkala, risiko instrumen ini juga relatif terkendali tergantung peringkat kredit penerbitnya.

Sehingga, tidak mengherankan jika banyak kalangan investor tertarik untuk mengisi portofolio investasinya dengan obligasi korporasi.

Walaupun begitu, sebelum Anda memutuskan untuk investasi obligasi korporasi, ada baiknya memahami beberapa tips untuk menjalaninya. Dengan tips tersebut,

Anda bisa mengoptimalkan potensi keuntungan dari obligasi korporasi, sekaligus meminimalkan risiko kerugiannya.

Menjadi rahasia agar bisa memetik cuan secara optimal, berikut 4 tips investasi obligasi korporasi yang penting untuk diketahui para investornya.

Kenali Karakteristik Obligasi Korporasi

Sebelum memulai perjalanan investasi obligasi korporasi, Anda perlu mengakrabkan diri dengan instrumen investasi tersebut. Secara umum, obligasi korporasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit yang bisa dibeli oleh investor ritel atau individu.

Penerbit obligasi korporasi ini cukup beragam, mulai dari BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta nasional bisa menerbitkan surat utang di pasar modal Indonesia.

Umumnya, perusahaan menawarkan obligasi korporasi untuk mendapatkan pendanaan yang akan digunakan dalam proyek atau rencana bisnisnya.

Ketika membeli obligasi korporasi, investor akan dijanjikan keuntungan dalam bentuk kupon atau bunga yang akan dibayarkan secara berkala hingga jatuh tempo.

Saat jatuh tempo, penerbit obligasi akan mengembalikan pokok pinjaman 100 persen ke investor, selama tidak terjadi risiko gagal bayar. Jadi, selain mendapat jaminan pengembalian pokok pinjaman, investor juga bisa mendapatkan imbal hasil dari kupon obligasi.

Selain itu, beberapa obligasi korporasi juga memiliki sifat tradable yang berarti bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Namun, perhatikan harga obligasi korporasi yang bisa berubah mengikuti kondisi pasar dan suku bunga acuan.

Tergantung dari fluktuasi harga obligasi korporasi tersebut, investor bisa mendapatkan capital gain jika berhasil menjualnya di harga lebih tinggi dibanding harga beli, atau capital loss jika menjualnya di harga lebih rendah.

Selalu Cek Peringkat Penerbit Obligasi Korporasi

Pada setiap produk obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta, pasti ada rating yang diberikan oleh lembaga pemeringkat resmi.

Fungsi rating atau peringkat obligasi korporasi ini adalah memberi informasi bagi investor terkait kualitas dan risikonya sebagai instrumen investasi.

Sebagai contoh, obligasi korporasi dengan kualitas investment grade biasanya ditandai dengan rating AAA hingga BBB-. Di bawah rating tersebut, obligasi korporasi dianggap terlalu berisiko untuk dijadikan sebagai instrumen investasi.

Namun, obligasi dengan peringkat rendah tersebut menawarkan kupon lebih tinggi dan bisa jadi pertimbangan untuk investor agresif.

Produk dengan rating yang rendah umumnya menawarkan kupon yang lebih tinggi, walaupun risiko gagal bayarnya wajib diperhatikan oleh investor. Saat gagal bayar, perusahaan penerbit obligasi tidak mampu membayar kembali pokok pinjaman sehingga investor akan kehilangan modal investasinya.

Sesuaikan Tenor Obligasi Korporasi dengan Tujuan Investasi

Tips investasi obligasi korporasi selanjutnya adalah memilih tenor yang paling pas dengan kebutuhan dan tujuan investasi. Perlu dipahami jika obligasi korporasi memiliki banyak pilihan tenor, mulai dari 1 sampai 3 tahun, hingga di atas 10 tahun.

Biasanya, semakin panjang tenornya, kupon atau bunga yang ditawarkan juga semakin tinggi. Namun, investor perlu mempertimbangkan risikonya karena semakin panjang durasi obligasi, tingkat risikonya akan menjadi lebih tinggi.

Mengetahui hal tersebut, Anda perlu menyesuaikan pilihan obligasi korporasi dengan tujuan investasi. Jika investasi untuk jangka panjang, memilih obligasi dengan tenor panjang lebih pas jadi pilihan untuk meraih potensi imbal hasil yang optimal.

Sebaliknya, jika investasi untuk jangka pendek, minimalkan risiko dengan memilih obligasi dengan tenor singkat.

Pilih Platform Investasi yang Aman dan Terpercaya

Tips terakhir, jangan sembarangan memilih platform investasi obligasi korporasi. Untuk berinvestasi obligasi, investor wajib mempunyai rekening efek yang bisa diajukan melalui platform investasi resmi. Di Indonesia, ada beragam pilihan platform investasi obligasi korporasi dengan kelebihannya tersendiri.

Saat memilih platform investasi obligasi, pastikan legalitasnya jelas. Selain itu, cek juga sistem keamanan serta reputasi layanannya, dan transparansi informasi produk.

Tak kalah pentingnya, perhatikan fitur dan fasilitas yang disediakan oleh platform investasi agar bisa memudahkan Anda dalam menanam modal.

Lebih Mudah dan Optimal Investasi Obligasi Korporasi di Cermati Invest

Sebagai salah satu platform marketplace produk finansial di Indonesia, Cermati Invest bisa menjadi pilihan untuk memulai investasi obligasi korporasi. Di Cermati Invest, Anda bisa memilih berbagai produk obligasi korporasi terbaik yang ditawarkan oleh banyak perusahaan di Indonesia.

Untuk memulainya, Anda hanya perlu mendaftar akun dan melakukan pengajuan rekening efek. Setelah disetujui, investasi obligasi korporasi bisa langsung dilakukan untuk mewujudkan tujuan keuangan dengan menerapkan 4 tips di atas.