Raih 4 Penghargaan WOW Brand 2026: Produk Pertamina Patra Niaga Dipercaya Konsumen

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) raih empat penghargaan di ajang WOW Brand 2026 di The Ballroom at Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026). (Foto: Inilah.com/Diana Rizky).

Ukuran Font Kecil Besar

Tingkat kepercayaan konsumen terhadap PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dinilai tetap terjaga. Hal ini tercermin dari empat penghargaan yang berhasil diraih dalam ajang WOW Brand 2026.

Keempat penghargaan tersebut diraih oleh produk Pertamax sebagai Gold Winner, MyPertamina sebagai Gold Winner, Pertamax Turbo sebagai Silver Winner, serta Bright Gas yang meraih penghargaan Brand Fortune.

“Alhamdulillah, Pertamina Patra Niaga mendapatkan empat kategori penghargaan untuk produk ritel kami. Semua itu merupakan produk-produk kebanggaan kami,” ujar Manager Non-Fuel Retail Business PT Pertamina Patra Niaga, Kania Hapsari, di The Ballroom at Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan bahan bakar jenis gasoline dengan RON 92 yang memiliki keunggulan aditif berupa Pertatec.

Keduanya dinilai ramah terhadap mesin kendaraan karena mengandung anti-corrosion, demulsifier, dan corrosion inhibitor. “Sehingga dapat memberikan performa maksimal untuk kendaraan masyarakat,” ujarnya.

Melalui penghargaan ini, Kania berharap PT Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan inovasi agar mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen.

“Harapannya, dengan kita mendapatkan penghargaan kali ini, sudah pasti kami akan terus meningkatkan produk-produk tersebut, sehingga ke depan tetap menjadi produk unggulan dan pilihan masyarakat Indonesia,” pungkas Kania.

Sebagai informasi, dunia pemasaran di Tanah Air memasuki babak baru dengan hadirnya buku Marketing 7.0 karya Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan.

Setelah diluncurkan di Amerika Serikat (AS) pada 7 April 2026, Indonesia menjadi salah satu negara yang menggelar diskusi awal melalui ajang WOW Brand 2026.

Kehadiran Marketing 7.0 menandai pergeseran penting dalam strategi pemasaran global. Jika sebelumnya teknologi menjadi fokus utama, kini pendekatannya bergeser ke pemahaman cara kerja pikiran manusia.

Acara ini mempertemukan praktisi brand, marketer, dan pelaku industri untuk membahas keseimbangan antara teknologi dan sisi kemanusiaan dalam pemasaran.

Diskusi dibuka Iwan Setiawan, mengulas konsep utama Marketing 7.0. Sesi selanjutnya bertajuk Being More Human in the Age of AI, menghadirkan sejumlah pembicara, seperti Yudi Sadono, Irsan Yapto, dan Norisa.

Sesi ini akan membahas bagaimana brand tetap membangun koneksi emosional di tengah dominasi teknologi.

Selain diskusi, WOW Brand 2026 juga menghadirkan sesi penghargaan berbasis survei terhadap 300 merek dengan tingkat advokasi tinggi di Indonesia. Dalam ajang tersebut, PT Pertamina Patra Niaga berhasil meraih empat penghargaan.