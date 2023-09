Raih Capaian Positif, MMKSI Catat 1.250 SPK Sepanjang Gelaran JAW 2022

Partisipasi Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) di ajang Jakarta Auto Week (JAW), 12-20 Maret 2022 lalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selama sembilan hari penyelenggaraan pameran, MMKSI telah membukukan pesanan kendaraan (SPK) sebanyak lebih dari 1.250 unit.

Sebagai gambaran, pembukuan penjualan kendaraan MMKSI di ajang JAW 2022 didominasi oleh model New Pajero Sport dan Xpander (termasuk Xpander Cross).

Para pengunjung yang hadir ke booth Mitsubishi Motors, juga dapat melakukan test drive dengan tiga unit yang disediakan, yakni, New Xpander Ultimate CVT, New Xpander Cross CVT Premium, dan New Pajero Sport Ultimate Dakar 4x2.

President Director MMKSI Naoya Nakamurai menyampaikan apresiasi tertinggi kepada konsumen Indonesia atas kepercayaan dan antuasiasme yang sangat baik terhadap brand Mitsubishi Motors di Indonesia serta dukungan pemberitaan yang baik dari media.

"Capaian penjualan yang melebihi target awal kami pada JAW 2022 tentunya menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pengalaman terbaik melalui layanan dan produk berkualitas, termasuk ‘seamless customer journey’ dalam proses pembelian kendaraan Mitsubishi dan dengan hadirnya MIRA, virtual assistance serta penyempurnaan dalam aplikasi My Mitsubishi Motors ID. Kami berharap JAW menjadi angin segar bagi penjualan produk otomotif di Indonesia di awal tahun 2022 ini," ungkap Nakamura dalam acara virtual yang diikuti Inilah.com, Selasa (22/3/2022).

Tingginya animo konsumen terhadap kendaraan Mitsubishi Motors selama ajang JAW 2022, juga didukung oleh beragam program penjualan menarik yang hanya berlaku pada periode 12-20 Maret yang lalu. Selain program penjualan seperti gratis kaca film, SMART Package, dan cashback jutaan rupiah, sejumlah perusahaan pembiayaan juga menawarkan promosi menarik seperti uang muka atau DP ringan atau bunga 0 persen.

Tak hanya dari sisi penjualan kendaraan, produk-produk purnajual, seperti suku cadang dan aksesoris juga cukup diminati. Pada Aftersales Corner di booth Mitsubishi yang lalu, sederet promosi juga diberikan, termasuk di antaranya diskon untuk genuine oil, ban, extended SMART Package, serta diskon khusus untuk kebersihan mobil. Sementara untuk setiap pembelian paket aksesoris Xpander dan Pajero juga disediakan diskon sebesar 15 persen.

"MMKSI mengucapkan terima kasih atas dukungan serta kepercayaan konsumen dan media massa terhadap produk kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors. Sampai jumpa di pameran otomotif berikutnya," ucap Nakamura.