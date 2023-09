Raisa Ungkap Rahasia Naikan Imun dengan Konsumsi Buah

Penyanyi Raisa Andriana mengungkapkan rahasia kunci sehatnya untuk menjaga imunitas di tengah pandemi dengan rajin konsumsi buah terutama lemon.

“Yang paling sering aku konsumsi adalah lemon,” kata pelantun lagu Could It Be itu, dikutip dari siaran pers, Jakarta, Senin, (11/10/2021).

Manfaat yang didapat Raisa ketika konsumsi buah sangat dirasakan terlebih untuk menjaga suaranya yang menjadi modal tampil untuk bernyanyi. Hal yang tidak pernah terlewat adalah buah segar dan lemon sebagai salah satu permintaan wajib sebelum tampil di panggung.

"Semua teman-teman yang pernah ke backstage aku atau pernah aku di acara pasti tahu salah satu riders aku adalah buah segar dan lemon. Karena aku setiap sebelum manggung aku pasti minum air hangat pakai perasan lemon segar sama madu. Aku rasa itu bisa melemaskan tenggorokan aku, yang pasti banyak nutrisinya juga dan bikin aku jadi lebih siap aja buat manggung hari itu," kata Raisa.

Selain lemon, penyanyi solo perempuan yang lahir pada 6 Juni 1990 itu mengaku juga suka makan jenis buah lainnya yaitu pisang dan apel.

"Aku paling suka apel, pisang, karena kayanya kalau sepanjang hari kadang-kadang lupa makan atau tiba-tiba merasa lemas makan pisang atau makan apel itu bisa naikin mood aku lagi," ujar istri dari Hamish Daud itu.

Karena itu, terlebih pada masa pandemi yang menuntut masyarakat untuk menjaga kesehatan dan imunitas, Raisa mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk rajin mengonsumsi buah dan sayuran.



"Untuk menjaga imun sistem kita, untuk bikin kita tetap awet muda dan bertenaga kita banyak-banyak makan buah yang segar dan juga makan sayur-sayuran supaya tetap sehat," ujar Raisa yang juga menjadi brand ambassador Halofresh itu.