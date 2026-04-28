Raja Charles III Temui Trump di AS Picu Kecemasan Pejabat Inggris

Raja Charles III dan Ratu Camilla bersama Donald Trump dan Melania di Green Room Gedung Putih, Washington DC. (Foto: AFP/Suzanne Plunkett)

Ukuran Font Kecil Besar

Kunjungan Raja Inggris Charles III ke Amerika Serikat memantik pandangan ambigu di lingkaran dalam pemerintahan Inggris. Lawatan kenegaraan yang resmi dimulai pada Senin (27/4/2026) ini dinilai sebagai sebuah kewajiban diplomatik yang mutlak, meski di sisi lain diwarnai kekhawatiran mendalam akan dampak negatif yang mungkin timbul.

Keterbelahan sikap ini muncul seiring dinamika politik di Washington DC. Sebagian pejabat memandang langkah sang raja terbang ke negeri Paman Sam sangat krusial untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral. Mengabaikan urgensi kunjungan ini justru dinilai akan membawa dampak fatal bagi kemitraan strategis kedua negara.

"Dia (Raja Charles) harus berangkat. Dengan tidak pergi ke AS, hal itu justru akan memperburuk hubungan antara AS dan Inggris," ungkap seorang pejabat pemerintah Inggris kepada The Washington Post pada Senin.

Bayang-bayang Ketidakpastian Trump

Di balik pemenuhan kewajiban diplomatik tersebut, terselip rasa waswas dari sejumlah elite politik Inggris. Kekhawatiran utama bersumber pada karakter Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kerap dinilai tidak terprediksi.

Manuver politik dan pernyataan spontan Trump ditakutkan dapat menciptakan situasi canggung, atau bahkan memperburuk suasana saat bersanding dengan kepala negara Inggris tersebut di hadapan publik internasional.

"Anda tidak pernah bisa menebak apa yang akan dilakukan atau dikatakan presiden ini (Donald Trump) ketika berada di sebelahnya. Tetapi Raja (Charles) beruntung karena memiliki ekspresi wajah yang sangat tenang," lanjut pejabat anonim tersebut.

Kepercayaan Penuh Kabinet Keir Starmer

Di tengah kecemasan yang membayangi sebagian pejabat, kubu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer justru menunjukkan optimisme. Tim dari Downing Street 10 ini menaruh kepercayaan penuh pada kapasitas, pengalaman, dan jam terbang sang raja dalam menghadapi berbagai situasi diplomatik.

Mereka meyakini Raja Charles III memiliki kemampuan mumpuni untuk menjaga sikap elegan sebagai seorang aristokrat sejati. Ketenangan khas keluarga kerajaan Inggris diyakini bakal menjadi tameng ampuh untuk menetralisir keadaan, serta menghindari berbagai potensi insiden buruk selama rangkaian kunjungan kenegaraan berlangsung.

Agenda Padat di Negeri Paman Sam

Perjalanan diplomatik penguasa monarki Inggris ini dijadwalkan berlangsung padat. Pada hari pertama kunjungannya di hari Senin, Raja Charles diagendakan untuk menggelar pertemuan yang bersifat lebih informal dengan Donald Trump terlebih dahulu.

Selanjutnya, puncak lawatan yang paling dinantikan akan terjadi pada Selasa (28/4)/2026. Raja Charles III dijadwalkan untuk berdiri di podium kehormatan guna menyampaikan pidato di hadapan anggota Kongres AS.

Momen ini bukan sekadar rutinitas protokoler biasa, melainkan ujian diplomatik pembuktian ketenangan sang raja di tengah sorotan tajam publik global mengenai masa depan hubungan London dan Washington.