Raja Charles III Tiba di AS untuk Kunjungan Kenegaraan

Raja Charles III mengawali kunjungan kenegaraan di Amerika Serikat dengan menemui Presiden Donald Trump. (Foto: Los Angeles Times)

Raja Inggris Charles III resmi memulai kunjungan kenegaraannya di Amerika Serikat pada Senin (27/4/2026) waktu setempat. Mengawali rangkaian agenda formalnya, sang raja dijadwalkan melangsungkan pertemuan penting dengan Presiden Donald Trump serta jajaran anggota Kongres AS.

Pesawat yang membawa Raja Charles III dan Ratu Camilla mendarat di Pangkalan Militer Andrews, dekat Washington DC. Setibanya di sana, pasangan kerajaan ini disambut langsung oleh Ketua Protokol AS Monica Crowley dan Duta Besar Inggris untuk AS Christian Turner.

Setelah prosesi upacara penyambutan militer yang melibatkan personel Angkatan Darat AS, Raja dan Ratu Inggris langsung bertolak menuju Gedung Putih. Di sana, Presiden Donald Trump bersama Ibu Negara Melania Trump telah menanti untuk menyambut tamu kehormatan tersebut.

Jamuan Teh di Gedung Putih

Pertemuan di Gedung Putih berlangsung dalam suasana hangat. Raja Charles III dan Ratu Camilla sempat menikmati jamuan teh santai bersama Presiden Trump dan Melania sebelum melanjutkan ke agenda berikutnya.

Pada Senin malam, sebuah resepsi diplomatik akan digelar di kediaman Duta Besar Inggris di Washington DC. Acara ini bakal dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, baik dari delegasi Inggris maupun pejabat tinggi Amerika Serikat.

Pidato Bersejarah di Hadapan Kongres

Puncak kunjungan ini akan terjadi pada Selasa waktu setempat. Raja Charles III dijadwalkan menyampaikan pidato bersejarah di hadapan Kongres AS.

Momen ini sangat dinantikan mengingat pidato tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh anggota keluarga kerajaan Inggris sejak tahun 1991. Terakhir kali, mendiang Ratu Elizabeth II menjadi kepala negara Inggris pertama yang berpidato di hadapan para legislator Amerika Serikat.

Langkah Charles III ini dipandang sebagai upaya memperkuat kembali hubungan diplomatik dan kerja sama strategis antara London dan Washington di tengah dinamika geopolitik global yang kian dinamis.