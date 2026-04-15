Rakus Betul Bupati Gatut Sunu, Camat hingga Kepala Sekolah pun Diperas

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (kedua kiri) bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal (kedua kanan) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (12/4/2026) dini hari. (Foto: Antara Foto/Darryl Ramadhan/nz).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguliti dosa Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW). Ternyata, nafsu memeras Gatut tidak cuma berhenti di level kepala dinas.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, Gatut juga diduga menyasar para kepala sekolah hingga camat di wilayahnya.

“Ada dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh bupati kepada pihak-pihak di sekolah dan pihak-pihak di kecamatan,” ujar Budi kepada wartawan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Praktik ini mengarah pada transaksi jabatan untuk posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. “Artinya, ada label harga untuk jabatan-jabatan kepala sekolah maupun camat,” sambung Budi.

Penyidik saat ini masih mendalami pihak-pihak lain yang kemungkinan terlibat. KPK juga meminta dukungan masyarakat dalam proses penyidikan ini. “Ini yang terus akan kami dalami dan telusuri,” tuturnya.

Dalam perkara ini, Gatut diduga dibantu ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai perantara pengumpul uang dari OPD. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

